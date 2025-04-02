У мережі поділились корисною порадою, яка допоможе зберегти свіжість лимона без використання пластику. Про це пише 24 Канал із посиланням на Cook's Illustrated.

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Як зберігати розрізаний лимон

Якщо для приготування страви потрібна лише частина плоду, існує простий спосіб, який дозволяє уникнути зайвих відходів.

Зазвичай розрізаний лимон загортають у плівку або кладуть у пластиковий пакет, але це не завжди ефективно. Альтернативний метод пропонує скріпити розрізані частини зубочистками, ніби зібравши лимон назад. Це допомагає мінімізувати вплив повітря і запобігти швидкому висиханню.



Лимон важливо зберігати правильно / Фото Pexels

Шкірка цитрусових природним чином захищає від втрати вологи, а щільне з'єднання зрізів обмежує випаровування. Завдяки цьому лимон довше зберігає соковитість і не вбирає сторонніх запахів холодильника. На відміну від поліетиленової плівки, яка може сприяти утворенню конденсату і прискорювати псування, цей метод є екологічним і практичним.

Такий простий прийом дозволяє зберегти свіжість лимона на кілька днів довше, не використовуючи зайвого пакування.

Крім цього, важливо також правильно додавати лимон до чаю. Зокрема, лимон потрібно додавати до чаю після охолодження до 60–70 градусів, щоб зберегти вітамін С і ефірні олії.