Експертка з безпеки харчових продуктів Закарі Картрайт розповіла, як правильно зберігати яйця, щоб вони залишалися свіжими якомога довше. Про це пише 24 Канал із посиланням на cnet.com.

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Скільки їх можна тримати в холодильнику

Вона зазначила, що яйця є цінним джерелом білка та широко використовуються в раціоні, тому важливо дотримуватися правильних умов зберігання.

За даними Міністерства сільського господарства США, яйця можуть залишатися свіжими в холодильнику від трьох до п’яти тижнів. Навіть після закінчення цього терміну вони часто залишаються безпечними для вживання ще один-два тижні.



Яйця можна зберігати в холодильнику недовго / Фото Pexels

Експертка радить зберігати їх в оригінальному пакуванні та розміщувати в найхолоднішій частині холодильника, а не на дверцятах, де температура постійно змінюється.

Щодо приготованих яєць, то вони можуть залишатися придатними для вживання близько тижня, якщо їх правильно зберігати в холодильнику.

Картрайт підкреслила, що зазначена на упаковці дата – це лише рекомендація, а не жорстке правило, і при дотриманні умов зберігання яйця можуть бути придатними до вживання довше.