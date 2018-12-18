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      Тренер "Тоттенхема" відповів, чи замінить Моурінью в "Манчестер Юнайтед"

      266 Читать новость на русском
      Маурісіо Почеттіно
      Маурісіо Почеттіно / Readfootball.com

      Наставник "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки про можливий перехід у "Манчестер Юнайтед".

      Почеттіно заявив, що це не його справа обговорювати, що сталося в іншому клубі.

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      "Я не можу відповісти на такі питання. Подібні чутки трапляються у футболі. Ходить багато чуток, але не моя справа, що сталося в іншому клубі. Я сконцентрований на тому, щоб максимально ефективно робити свою роботу в "Тоттенхемі".

      Хотів би передати Моурінью мої найкращі побажання. Мені дуже шкода, тому що я його дуже добре знаю, у мене дуже хороші стосунки з ним. Він дуже хороший друг. Сумні новини про те, що сталося сьогодні", – сказав Почеттіно, повідомляє Skysports.

      Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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