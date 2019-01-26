Тренер "Динамо" отримав тривалу дискваліфікацію за бійку з арбітром: відео інциденту
У матчі чемпіонату України серед юніорів 2000-2003 років народження тренер харківської команди СДЮСШОР Олександр Панченко вдарив арбітра, який обслуговував зустріч з київською "Крижинкою".
Дисциплінарний комітет ФХУ прийняв рішення відсторонити тренера від офіційних змагань на невизначений термін (не менше двох місяців).
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Дисциплінарне покарання вступило в силу з 25 січня, інформує сайт Федерації хокею України.
Дивіться відео бійки Олександра Панченка з хокейним арбітром (початок на 18:45)
Зазначимо, що після звільнення Олександра Кулікова з поста головного тренера МХК "Динамо" Олександр Панченко залишився єдиним представником тренерського штабу в харківському клубі УХЛ.
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