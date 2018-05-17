Тренер Фонсека підписав новий контракт з "Шахтарем"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов сповістив про підписання нової угоди з головним тренером футбольної команди Паулу Фонсекою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Паулу Фонсека – в "Шахтарі", і я дуже радий цьому. Ми підписали новий контракт на два роки", – заявив Ахметов.

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"У мене було бажання продовжити свою кар'єру в "Шахтарі". Вкрай важливо було відчути, що президент клубу Рінат Ахметов, співробітники і футболісти хочуть, щоб я залишився, щоб продовжив роботу, яку ми почали два сезони тому. Повторюся, дуже щасливий, що продовжив контракт з донецьким клубом. Також хочу подякувати своєму агента Марку Абреу, який зіграв важливу роль у переговорах", – сказав Фонсека.

Додамо, що за даними ЗМІ, за два сезони Фонсека заробить 8-9 мільйонів євро.