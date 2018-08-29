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Тренер італійської "Роми" зламав руку під час святкування голу: відео

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Еусебіо ді Франческо
Еусебіо ді Франческо / Eurosport

Головний тренер італійської "Роми" Еусебіо ді Франческо під час матчу його команди проти "Аталанти" в чемпіонаті Італії так святкував забитий гол, що зламав руку.

У цьому матчі "Рома" першою вийшла вперед, але вже до перерви програвала суперникам 1:3. Та у другому таймі наприкінці матчу римляни зуміли відзначитися двічі. Під час другого голу, який забив Костас Манолас, Еусебіо ді Франческо так святкував, що вдарив рукою по металевій лавці. При цьому він не відчув біль одразу. Лише після матчу йому знадобилася допомога медиків. Виявилося, що тренер зламав п'яту п'ясткову кістку лівої руки

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Відеоогляд матчу Рома – Аталанта

Варто додати, що "Рома" після двох турів зуміла набрати лише чотири очки. Окрім того, "вовки" зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів, де виступить і донецький "Шахтар", з яким вони грали в 1/8 фіналу ЛЧ минулого сезону. Але в одній групі цьогоріч команди не зіграють. Про можливих суперників українського клубу можна дізнатися за посиланням

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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