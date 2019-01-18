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      Тренер клубу УПЛ сенсаційно працюватиме без контракту

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      Ігор Леонов
      Ігор Леонов / ФК "Маріуполь"

      Новий головний тренер "Арсеналу-Київ" Ігор Леонов вперше прокоментував своє призначення в команду.

      Наставник "канонірів" заявив, що буде працювати в клубі без офіційної угоди. Про це Леонов розповів у інтерв'ю "Спорт-Експрес".

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      Ніяких контрактів, так і напишіть, я не підписував. У нас з "Арсеналом" джентльменська угода. Контракти підписував, будучи гравцем і тільки з ініціативи клубу. Ніколи нічого не вимагав, чесно виконував свою роботу. Такі мої принципи. Написати і підписати можна все, що завгодно. Мета від цього не змінюється: команду потрібно залишити в Прем'єр-лізі. Ось про це і варто думати
      – сказав Леонов.

      Після 18 турів чемпіонату України "Арсенал-Київ" посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Арсенал-Київ
      Джерело: 24 Канал
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