Тренер клубу УПЛ сенсаційно працюватиме без контракту
Новий головний тренер "Арсеналу-Київ" Ігор Леонов вперше прокоментував своє призначення в команду.
Наставник "канонірів" заявив, що буде працювати в клубі без офіційної угоди. Про це Леонов розповів у інтерв'ю "Спорт-Експрес".
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Ніяких контрактів, так і напишіть, я не підписував. У нас з "Арсеналом" джентльменська угода. Контракти підписував, будучи гравцем і тільки з ініціативи клубу. Ніколи нічого не вимагав, чесно виконував свою роботу. Такі мої принципи. Написати і підписати можна все, що завгодно. Мета від цього не змінюється: команду потрібно залишити в Прем'єр-лізі. Ось про це і варто думати
– сказав Леонов.
Після 18 турів чемпіонату України "Арсенал-Київ" посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.