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      Тренер "Леганесу" заявив, що не хоче віддавати Луніна назад в "Реал"

      27 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      Головний тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно відреагував на новину про те, що "Реал" хоче повернути з оренди українського воротаря Андрія Луніна.

      Пеллегріно заявив, що хотів би зберегти українського голкіпера Андрія Луніна в команді.

      Читайте також: "Реал" може повернути Луніна з оренди в "Леганесі"

      Ми хочемо, щоб Лунін залишився. "Леганес" чимало робить для нього. Клуб допомагає йому в адаптації, вивченні іспанської мови, тактичних знань, суперників. Ми працюємо на благо футболіста,
      – цитує тренера Mundo Deportivo.

      Нагадаємо, що Лунін перебрався в "Леганес" минулого літа на правах оренди з "Реала", але поки зіграв лише один матч в Кубку Іспанії проти "Райо Вальєкано" (2:2).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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