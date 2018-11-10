Тренер "Леганесу" заявив, що не хоче віддавати Луніна назад в "Реал"

Головний тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно відреагував на новину про те, що "Реал" хоче повернути з оренди українського воротаря Андрія Луніна.

Пеллегріно заявив, що хотів би зберегти українського голкіпера Андрія Луніна в команді.

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Ми хочемо, щоб Лунін залишився. "Леганес" чимало робить для нього. Клуб допомагає йому в адаптації, вивченні іспанської мови, тактичних знань, суперників. Ми працюємо на благо футболіста,

– цитує тренера Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Лунін перебрався в "Леганес" минулого літа на правах оренди з "Реала", але поки зіграв лише один матч в Кубку Іспанії проти "Райо Вальєкано" (2:2).

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