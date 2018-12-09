Тренер "Лейкерс" попросив журналістів передати українцю Михайлюку повідомлення

Головний тренер баскетбольної команди "Лейкерс" Люк Волтон після перемоги своїх підопічних над "Мемфісом" (111:88) у матчі регулярного чемпіонату НБА відповів на запитання про ігровий часу українського захисника Святослава Михайлюка.

"Святослав Михайлюк отримав свою можливість. Я завжди кажу хлопцям, що у них з'являться можливості й вони повинні відчувати себе готовими", – сказав Волтон, передає Xsport.

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У Михайлюка дійсно була первинна необхідність змінити стан речей. Він виконав гарну роботу. Він реалізував деякі кидки в минулому матчі й зробив це в сьогоднішній грі. На цей момент він заробив місце в ротації нашої команди. Передайте йому, щоб він перестав втрачати м'яч і грав у захисті, тоді він отримає більше хвилин,

– додав наставник "Лейкерс".

Нагадаємо, що в ніч на 9 грудня обидва українські баскетболісти, які виступають в НБА, зіграли за свої команди. І принесли їм перемоги. Українець Михайлюк за "Лейкерс" набрав 11 очок (три з шести трьохочкових) та зміг зробити три підбирання. Його ефективність склала +25, і він став найефективнішим гравцем цієї зустрічі.