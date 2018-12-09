14:59
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Тренер "Лейкерс" попросив журналістів передати українцю Михайлюку повідомлення

      280 Читать новость на русском
      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / ФБУ

      Головний тренер баскетбольної команди "Лейкерс" Люк Волтон після перемоги своїх підопічних над "Мемфісом" (111:88) у матчі регулярного чемпіонату НБА відповів на запитання про ігровий часу українського захисника Святослава Михайлюка.

      "Святослав Михайлюк отримав свою можливість. Я завжди кажу хлопцям, що у них з'являться можливості й вони повинні відчувати себе готовими", – сказав Волтон, передає Xsport.

      Читайте також: Українець Михайлюк може покинути "Лейкерс"

      У Михайлюка дійсно була первинна необхідність змінити стан речей. Він виконав гарну роботу. Він реалізував деякі кидки в минулому матчі й зробив це в сьогоднішній грі. На цей момент він заробив місце в ротації нашої команди. Передайте йому, щоб він перестав втрачати м'яч і грав у захисті, тоді він отримає більше хвилин,
      – додав наставник "Лейкерс".

      Нагадаємо, що в ніч на 9 грудня обидва українські баскетболісти, які виступають в НБА, зіграли за свої команди. І принесли їм перемоги. Українець Михайлюк за "Лейкерс" набрав 11 очок (три з шести трьохочкових) та зміг зробити три підбирання. Його ефективність склала +25, і він став найефективнішим гравцем цієї зустрічі.

      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук