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      Тренер "Олександрії" вдруге поспіль визнаний найкращим в УПЛ

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      Володимир Шаран – найкращий тренер 17 туру УПЛ
      Володимир Шаран – найкращий тренер 17 туру УПЛ

      Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого тренера чемпіонату за підсумками 17-го туру.

      Із середнім балом в 4,6 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові "Олександрії" Володимиру Шарану, команда якого на виїзді здобула перемогу над Ворсклою (1:0).

      Читайте також: Матч "Ворскли" та "Олександрії" потрапив у трійку найгірших за відвідуваністю в історії УПЛ

      Вісім турів без поразок ще з кінця вересня, чотири матчі без поразок в гостях (за цей час здобуто на виїзді 10 очок із 12 можливих). Більше 330 хвилин не пропускає в гостях воротар олександрійців Юрій Паньків. Нарешті, в протистоянні проти такого непростого суперника, як "Ворскла", "Олександрія" цього сезону (й року в цілому) здобула шість очок із шести розігруваних. Друге місце зберігає команда під керівництвом Шарана напередодні останнього туру 2018 року.

      Нагадаємо, що раніше фахівця визнавали найкращим за підсумками 4-го, 12-го і 16-го турів УПЛ.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Олександрія УПЛ Футбол
      Джерело: 24 Канал
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