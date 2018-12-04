Тренер "Олександрії" вдруге поспіль визнаний найкращим в УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого тренера чемпіонату за підсумками 17-го туру.

Із середнім балом в 4,6 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові "Олександрії" Володимиру Шарану, команда якого на виїзді здобула перемогу над Ворсклою (1:0).

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Вісім турів без поразок ще з кінця вересня, чотири матчі без поразок в гостях (за цей час здобуто на виїзді 10 очок із 12 можливих). Більше 330 хвилин не пропускає в гостях воротар олександрійців Юрій Паньків. Нарешті, в протистоянні проти такого непростого суперника, як "Ворскла", "Олександрія" цього сезону (й року в цілому) здобула шість очок із шести розігруваних. Друге місце зберігає команда під керівництвом Шарана напередодні останнього туру 2018 року.

Нагадаємо, що раніше фахівця визнавали найкращим за підсумками 4-го, 12-го і 16-го турів УПЛ.

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