Тренер "Шахтаря" Фонсека відмовився очолювати проклятий клуб

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека отримав пропозицію очолити португальську "Бенфіку". Фахівець відповів відмовою на пропозицію "орлів".

Як повідомляє Diario de Noticias, з португальським фахівцем зв'язалися 3 січня, але він не має наміру залишати "Шахтар".

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Раніше Руй Віторія покинув пост головного тренера португальського клубу. У поточному сезоні лісабонці йдуть на 4-му місці після 15 турів, відстаючи від "Порту" на 7 очок. Клуб також став третім у своїй групі в Лізі чемпіонів і потрапив в Лігу Європи.

Нагадаємо, що Фонсека раніше повідомляв, що у нього були пропозиції з Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії.

Відзначимо, що "Бенфіку" називають проклятим клубом, оскільки відомий у минулому тренер Бела Гуттманн, залишаючи команду, сказав прокляття: "У наступні сто років "Бенфіка" без мене ніколи не виграє Кубок європейських чемпіонів". Після цього "Бенфіка" вісім разів грала у фіналах європейських кубків і програла всі вісім