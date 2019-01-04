16:58
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Тренер "Шахтаря" Фонсека відмовився очолювати проклятий клуб

      217 Читать новость на русском
      Фонсека відмовив Бенфіці
      Фонсека відмовив Бенфіці / dn.pt

      Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека отримав пропозицію очолити португальську "Бенфіку". Фахівець відповів відмовою на пропозицію "орлів".

      Як повідомляє Diario de Noticias, з португальським фахівцем зв'язалися 3 січня, але він не має наміру залишати "Шахтар".

      Читайте також: В "Олександрії" повідомили про гучний трансфер

      Раніше Руй Віторія покинув пост головного тренера португальського клубу. У поточному сезоні лісабонці йдуть на 4-му місці після 15 турів, відстаючи від "Порту" на 7 очок. Клуб також став третім у своїй групі в Лізі чемпіонів і потрапив в Лігу Європи.

      Нагадаємо, що Фонсека раніше повідомляв, що у нього були пропозиції з Англії, Китаю, Туреччини, Німеччини та Росії.

      Відзначимо, що "Бенфіку" називають проклятим клубом, оскільки відомий у минулому тренер Бела Гуттманн, залишаючи команду, сказав прокляття: "У наступні сто років "Бенфіка" без мене ніколи не виграє Кубок європейських чемпіонів". Після цього "Бенфіка" вісім разів грала у фіналах європейських кубків і програла всі вісім

      Теги: Спорт Футбол Трансфери Шахтар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      сьогодні , 16:00 Иллюзия мирного сосуществования: когда Украина стала по-настоящему независимой
      Павло Казарін 251
      12 страв на Святвечір
      сьогодні , 15:30 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      сьогодні , 15:00 Замість зарплат у "ДНР" роздали прострочену тушонку
      Олексій Чибісов 1292
      Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      сьогодні , 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
      Альона Захарова 803
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео
       31 грудня 2018 , 12:25
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      ТвітLADY. Незаміжня подруга Роналду і ще шестеро в каное, не враховуючи собаки
       20 вересня 2013 , 22:40
      Мілевський насміхається над Гвардіолою
       30 квітня 2014 , 16:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук