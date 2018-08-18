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Тренер "Шахтаря" Фонсека зіграв з дітьми у футбол та не забив пенальті: відео

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Вранці 18 серпня, в день матчу "Львів" – "Шахтар", Паулу Фонсека та Ігор Дуляй вирушили на майданчик "Спортресурс", де постійно займаються хлопчики і дівчатка в рамках проекту "Давай, грай!".

Візит наставника і екс-футболіста "Шахтаря", що входить до тренерського штабу, викликав величезний інтерес. Фонсека і Дуляй потиснули руку кожному учаснику проекту, а їх зібралося близько шістдесяти, і провели "двосторінку" в ролі граючих тренерів. Переміг склад Фонсеки, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Примітно, що Паулу Фонсека, пробивав пенальті по воротах, на яких стояв юний воротар, і не зміг відправити м'яч у сітку. Головний тренер "Шахтаря" влучив у поперечину.

"Я не так часто граю, але сьогодні був відмінний матч. Моя команда сильна. Дуже приємно приїхати сюди і прожити цей чудовий момент разом з хлопцями. Тут щаслива і радісна атмосфера", – поділився враженнями Паулу Фонсека.

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Теги: Футбол Новини спорту Шахтар Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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