Тренер "Шальке" пояснив, чому Коноплянка не зіграє у стартовому матчі чемпіонату Німеччини
Євген Коноплянка пропустить старт сезону Бундесліги, а до повноцінних тренувань вінгер "Шальке" повернеться лише наступного тижня.
Про це заявив наставник кобальтових Доменіко Тедеско.
Читайте також: Коноплянка хоче перейти в клуб з чемпіонату Іспанії
Команда українця стартує в Бундеслізі вже 25 сепня матчем проти "Вольфсбурга".
Пошкодження Коноплянки може вилізти боком і Збірній України. Євген з високою ймовірністю не буде повністю готовий до старту національної команди у Лізі Націй, а синьо-жовтим уже 6 вересня грати проти чехів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі