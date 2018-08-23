Тренер "Шальке" пояснив, чому Коноплянка не зіграє у стартовому матчі чемпіонату Німеччини

Євген Коноплянка пропустить старт сезону Бундесліги, а до повноцінних тренувань вінгер "Шальке" повернеться лише наступного тижня.

Про це заявив наставник кобальтових Доменіко Тедеско.

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Команда українця стартує в Бундеслізі вже 25 сепня матчем проти "Вольфсбурга".

Пошкодження Коноплянки може вилізти боком і Збірній України. Євген з високою ймовірністю не буде повністю готовий до старту національної команди у Лізі Націй, а синьо-жовтим уже 6 вересня грати проти чехів.