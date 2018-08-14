Тренер "Славії" відреагував на незарахований гол у ворота "Динамо"

Головний тренер "Славії" Індржіх Трпішовский після поразки своєї команди в матчі-відповіді 3-го групового раунду Ліги чемпіонів від "Динамо" (0:2) був небагатослівний.

Трпішовський спокійно відреагував на незарахований гол у ворота "Динамо".

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Наша команда грала натхненно і сильно, дякую футболістам. Але і "Динамо" сильна команда – грала добре. Про незарахований гол нічого не можу сказати – так вирішив суддя, – зазначив він.

Нагадаємо, що київське "Динамо" у матчі проти чеської "Славії" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів забило двічі. Цього вистачило, щоб пройти у наступний раунд.

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