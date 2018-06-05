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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Тренер Світоліної пояснив причину поразок українки на великих турнірах

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Еліна Світоілна
Еліна Світоілна

Третя ракетка світу Еліна Світоліна доволі невдало виступила на одному з чотирьох "Гренд слемів", вже у третьому колі поступившись румунці Міхаелі Бузернеску. Тренер українки француз Т'єррі Асьон пояснив такий провал. А також розповів, як у подальшому може скластися кар’єра Світоліної.

Нагадаємо, Світоліна у першому сеті за рахунку 3:2 на користь Базарнеску могла переломити хід зустрічі, однак не реалізувала брейк-пойнт, і у підсумку програла гейм. А згодом ще один, у підсумку програвши матч. Варто відзначити, що у випадку перемоги на Roland Garros, Світоліна могла претендувати на статус першої ракетки світу.

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"Насправді ми знали як буде грати Бузернеску. Але тут потрібно розуміти також і те, що коли Еліна грає в свій теніс, то вона не адаптується під гру противника. Коли її бекхенд досить агресивний і вона грає глибоко, це створює великі проблеми суперницям. Еліна ж грала коротко, не встигала міняти ігровий ритм, тому у Бузернеску виходило створювати постійну напругу. Проте, Еліна повернулася в гру, мала сетбол, виграй який, я впевнений, вона б розвернула б матч, але в цей раз, на жаль, не вийшло. Це теж досвід, і в наступні десять разів, які Еліна гратиме з Бузернеску, вона виграє всі десять матчів", – переконаний Т'єррі Асьон.

У інтерв’ю "Великому тенісу України" тренер заявив, що кожна тенісистка не з топ-20, яка виходить грати проти Світоліної, намагається обіграти її, розуміючи, що вона нічого не втрачає. Адже українка є доволі високо у рейтингу. У той час на Світоліну постійно чиниться тиск.

Еліна постійно під тиском, і кожен її поєдинок розглядається під мікроскопом. У неї попереду ще 40 Шоломів, і в кінці шляху ми дізнаємося, чи була тут ментальна проблема, чи ні. Я впевнений, що Еліна може вигравати турніри Великого Шолома і вона буде їх вигравати,
– підсумував Т'єррі Асьон.

Теги: Теніс Новини спорту Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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