Тренер Світоліної розповів, за рахунок чого українка може перемогти на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал Australian Open. Там вона зустрінеться з Наомі Осакою з Японії. Тренер Світоліної Ендрю Беттлс розповів, за рахунок чого українка може перемогти свою суперницю, а також загалом здобути перемогу на Australian Open

Варто зазначити, що у 1/8 фіналу Світоліна перемогла американку Медісон Кіз. У третьому сеті один з геймів тривав 15 хвилин. За цей час Світоліна п’ять разів відіграла брейк-пойнт суперниці на своїй подачі, а згодом довела матч до перемоги.

Читайте також: Українка Еліна Світоліна отримала шанс стати першою ракеткою світу

"Сьогодні цей один гейм в третьому сеті за відчуттями був довший, ніж весь другий сет. Але коли Еліні вдалося його завершити, то я зрозумів, що у неї є вся необхідна впевненість. І в минулому матчі з Чжан Шуай, і в цій грі були видно її якості бійця", – заявив після матчу Ендрю Беттлс.

При цьому тренер впевнений, що Світоліна має шанс пройти Наомі Осаку у чвертьфіналі Australian Open.

"Чи зможе Світоліна вперше пройти в півфінал на мейджор? Зараз вона більш зріла, у неї є весь арсенал, щоб пройти далі чвертьфіналу", – переконаний Ендрю Беттлс.

Варто зазначити, що матч Еліни Світоліної та Наомі Осаки запланований на 23 січня.