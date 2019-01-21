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      Тренер Світоліної розповів, за рахунок чого українка може перемогти на Australian Open

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      Еліна Світоліна та Ендрю Беттлс
      Еліна Світоліна та Ендрю Беттлс

      Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал Australian Open. Там вона зустрінеться з Наомі Осакою з Японії. Тренер Світоліної Ендрю Беттлс розповів, за рахунок чого українка може перемогти свою суперницю, а також загалом здобути перемогу на Australian Open

      Варто зазначити, що у 1/8 фіналу Світоліна перемогла американку Медісон Кіз. У третьому сеті один з геймів тривав 15 хвилин. За цей час Світоліна п’ять разів відіграла брейк-пойнт суперниці на своїй подачі, а згодом довела матч до перемоги.

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      "Сьогодні цей один гейм в третьому сеті за відчуттями був довший, ніж весь другий сет. Але коли Еліні вдалося його завершити, то я зрозумів, що у неї є вся необхідна впевненість. І в минулому матчі з Чжан Шуай, і в цій грі були видно її якості бійця", – заявив після матчу Ендрю Беттлс.

      При цьому тренер впевнений, що Світоліна має шанс пройти Наомі Осаку у чвертьфіналі Australian Open.

      "Чи зможе Світоліна вперше пройти в півфінал на мейджор? Зараз вона більш зріла, у неї є весь арсенал, щоб пройти далі чвертьфіналу", – переконаний Ендрю Беттлс.

      Варто зазначити, що матч Еліни Світоліної та Наомі Осаки запланований на 23 січня.

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Australian Open
      Джерело: 24 Канал
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