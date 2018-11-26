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      Тренер та футболіст "Олександрії" визнані найкращими у 16 турі УПЛ

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      Андрій Цуріков – найкращий гравець 16 туру УПЛ
      Андрій Цуріков – найкращий гравець 16 туру УПЛ / УПЛ

      Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого гравця та тренера чемпіонату за підсумками 16-го туру.

      Півзахисник Олександрії Андрій Цуріков за підсумками 16-го туру названий найкращим гравцем чемпіонату, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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      Цуріков відкрив рахунок у грі з Динамо (2:1) вже на 3-й хвилині зустрічі, що дозволило олександрійцям здобути підсумкову перемогу над киянами.

      Найкращим тренером туру на думку експертної ради став Володимир Шаран, команда якого завдяки своїй перемозі вийшла на 2-й рядок чемпіонату, обійшовши якраз "Динамо".


      Володимир Шаран – найкращий тренер 16 туру УПЛ / УПЛ

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Олександрія Динамо
      Джерело: 24 Канал
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