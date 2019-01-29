Тренер "Вест Хему" розповів, коли Андрій Ярмоленко повернеться на поле
Головний тренер англійського клубу "Вест Гем" Мануель Пеллегріні повідомив про терміни відновлення українського півзахисника Андрія Ярмоленка.
На прес-конференції, присвяченій виїзному матчу 24 туру англійської Прем'єр-ліги проти "Вулверхемптона", Пеллегріні торкнувся теми травмованих футболістів.
Читайте також: "Відчайдушне невезіння": авторитетне видання оцінило трансфер Ярмоленка у "Вест Хем"
Можу сказати, що Мануель Лансіні повернеться за місяць чи навіть за три тижні. Щодо Андрія Ярмоленка, Уїнстона Ріда, Фабіана Бальбуена, Карлоса Санчеса та Джека Уїлшира, то тут ситуація складніша. Мені важко визначити термін їхнього повернення. Можу впевнено сказати, що вони точно не повернуться до складу впродовж місяця-півтора,
– цитує Пеллегріні прес-служба Федерації футболу України.
За "Вест Хем" в АПЛ Андрій Ярмоленно встиг провести 9 матчів і забити 2 голи.
Що трапилося з Андрієм Ярмоленком
- У жовтні 2018 року, в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.
- За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона.
- Керівник медичної служби англійського "Вест Хема" Річард Коллінг розповів, що відновлення українського футболіста займе не менше 6 місяців.