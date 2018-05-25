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Тренер збірної України працюватиме у московському "Спартаку", – ЗМІ

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Тренер збірної України з футболу Рауль Ріанчо залишив національну команду і продовжить кар'єру в російському клубі "Спартак".

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

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58-річний іспанський фахівець Рауль Ріанчо буде помічником головного тренера Массімо Каррери. 

"Зміни в тренерському штабі збірної України напередодні її товариських матчів. За нашою інформацією, Рауль Ріанчо два дні тому підписав контракт з московським "Спартаком", – йдеться у повідомленні.

Хто замінить Ріанчо на його посаді у збірній України з футболу, наразі залишається невідомим.

Із національною командою Рауль Ріанчо працював із кінця 2016 року, а до того два роки був асистентом Сергія Реброва у "Динамо".

Теги: Новини України Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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