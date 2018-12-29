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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Тренер збірної України з футболу відмовився від іноземних помічників

      336 Читать новость на русском
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань

      Новий головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань не запрошуватиме будь-яких асистентів з-за кордону. Нікого з іноземців немає навіть в шорт-листі про помічників.

      Про це повідомляє Football News.

      Читайте також: Це втрата: В "Олімпіку" відреагували на призначення Ротаня у збірній U-21

      Також президент ФФУ Олександр Павелко при ухваленні рішення про призначення 37-річного фахівця консультувався з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком.

      Звичайно [кандидатура Ротаня узгоджувалася з Шевченком]. Комітет у першу чергу, коли розглядав кандидатуру, враховував сумісність і взаємодію з національною збірною. Це було однією з основних вимог,
      – заявив президент ФФУ Олександр Павелко.

      Нагадаємо, що Руслан Ротань був призначений в молодіжну команду лише декілька днів назад, змінивши на цій посаді Олександра Головко.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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