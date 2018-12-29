Тренер збірної України з футболу відмовився від іноземних помічників

Новий головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань не запрошуватиме будь-яких асистентів з-за кордону. Нікого з іноземців немає навіть в шорт-листі про помічників.

Про це повідомляє Football News.

Читайте також: Це втрата: В "Олімпіку" відреагували на призначення Ротаня у збірній U-21

Також президент ФФУ Олександр Павелко при ухваленні рішення про призначення 37-річного фахівця консультувався з головним тренером національної команди Андрієм Шевченком.

Звичайно [кандидатура Ротаня узгоджувалася з Шевченком]. Комітет у першу чергу, коли розглядав кандидатуру, враховував сумісність і взаємодію з національною збірною. Це було однією з основних вимог,

– заявив президент ФФУ Олександр Павелко.

Нагадаємо, що Руслан Ротань був призначений в молодіжну команду лише декілька днів назад, змінивши на цій посаді Олександра Головко.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24