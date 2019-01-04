Тренер збірної України з лижного спорту поскаржився, що їм дістаються залишки за біатлоністами

Лижна багатоденка Тур де Скі, в якій вперше за останні роки брали участь українські спортсмени, завершилася для "синьо-жовтих" лижників достроково.

На п’ятому етапі, у гонці переслідування, українці Тетяна Антипенко та Олексій Красовський відстали від лідерів на коло і були зняті з дистанції. Для них Тур де Скі завершився.

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Але старший тренер української збірної, Олександр Пуцко, одразу після гонки не виглядав особливо розгубленим чи засмученим.

Наші спортсмени виступили на рівні своїх можливостей. І Тетяна Антипенко, і Олексій Красовський є чи не єдиними українськими дорослими спортсменами, які можуть виступати на міжнародному рівні. За ними лише юніори, серед яких, скажу відверто, теж не видно поки майбутніх зірок,

– сказав Пуцко в коментарі SportArena.

Також Олександр Пуцко відверто розповів про ситуацію з лижними гонками в Україні, порівняння з біатлоном.

Умови у нас і умови у біатлоністів – це небо і земля! Досить сказати, що на ці змагання ми змогли поїхати тому, що біатлоністи не використали торік усі кошти, ось нам і віддали ці залишки. Складно переконати талановиту дівчину чи талановитого хлопця обрати лижі, а не біатлон. Тому поповнення у нас щороку все слабше. Ще працюють три лижні школи у райцентрах Сумській області, когось дає Чернігівська область, когось Київська, когось Харківська, когось Закарпаття. Але і там все тримається на ентузіазмі та відданості тренерів своєму виду спорту,

– зазначив головний тренер збірної України.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Ірина Варвинець розповіла про проблеми з колінами, які не дозволять їй виступити в поточному сезоні.

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