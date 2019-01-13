Тренер "Зорі" розповів, чому відмовився від перспективного гравця "Динамо"

Луганська "Зоря" вирішила не брати в оренду півзахисника "Динамо" Владислава Калітвінцева. Де продовжить кар’єру футболіст – поки невідомо.

Варто зазначити, що у минулому сезоні Калітвінцев виступав за "Зорю". Але цього сезону гравець повернувся до "Динамо". Та місце у стартовому складі не отримав – лише в одному матчі вийшов на заміну, а ще двічі потрапив до заявки на гру. Більшість часу Калітвінцев виступав за молодіжну команду, де у десяти матчах забив шість голів. Відтак він не відправився з командою на закордонний збір до іспанської Марбельї. Тому саме оренда в "Зорю" вважалася одним з ймовірних варіантів продовження кар’єри для 26-літнього гравця.

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Однак головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб спростував інформацію про можливу оренду Калітвінцева.

"До варіанту з поверненням Калітвінцева ми не поверталися. З однієї простої причини: на цій позиції у нас і так дуже висока конкуренція. Там грає дуже багато наших футболістів, і всі вони залишаються в "Зорі". А брати тільки заради того, щоб взяти, сенсу я не бачу. На позиції Калитвинцева у нас грають і Хомченовський, і Громов, і Луньов, і Кабаєв, і Караваєв. А ще динамівець Ледньов, який буде виступати за нас на правах оренди ще півтора року. Так що на цій позиції у нас навіть перебір. Якби ситуація була іншою, якби ця позиція, як то кажуть, у нас страждала, то, можливо, варіант із залученням Калітвінцева ми б розглядали. А так ми цю тему не піднімали навіть на рівні розмов", – розповів Юрій Вернидуб.

Варто зазначити, що у ЗМІ була інформація, що у послугах Калітвінцева зацікавлена чернігівська "Десна". Однак сам гравець заявив, що ніхто з цього клубу до нього не звертався.

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