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      Тренер "Зорі": в Луганську живе велика кількість людей, які хочуть повернутися в Україну

      94 Читать новость на русском
      Юрій Вернидуб
      Юрій Вернидуб / UA-Football

      Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб, коментуючи своє ставлення до півзахисника "Олімпіка" Олексія Гая, заявив, що в Луганську люди хочуть повернутися до України.

      На думку наставника луганського клубу, Олексію Гаю варто було промовчати, а не заявляти, що він не вважає Росію агресором.

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      "Прихований ворог – гірше, ніж людина, яка говорить так, як думає. Він висловив свою точку зору. І ми не маємо права її не прийняти. Це його право. З іншого боку, в цій ситуації краще промовчати. Тому що він просто розлютив навколо себе багато людей. Це неправильно. Наше життя таке. Підійде хтось ззаду, вдарить. Навіщо це треба? Тому йому було б краще промовчати, ніж налаштовувати проти себе. Я б на його місці, може б, промовчав і нічого не сказав би", – заявив Вернидуб в інтерв'ю Tribuna.com.

      Вернидуб також впевнений, що в окупованому Росією Луганську велика кількість людей хочуть повернутися в Україну.

      "Упевнений, що в тому ж Луганську живе велика кількість людей, які хочуть повернутися в Україну. Бути в Україні. Чомусь впевнений в цьому. Я там прожив три роки до цього, коли все добре було. Прекрасні люди, з ними легко спілкуватися. Не побачив, що там були аж так налаштовані проти України або проти Росії", – резюмував тренер.

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      "А чи потрібні ми Росії? Там вистачає регіонів, де бідність – і все добре. Ми потрібні тільки як межа – подалі відсунутися від Європи. Тільки через це. Навіщо Крим? Зрозуміло – там база морська дуже сильна. Всі дорослі люди це прекрасно розуміють. Зрозуміло, що це їм вигідно. Крим все життя був Україною, все всіх влаштовувало. Але їхні кораблі все одно там стояли. А тут виник момент, коли можна назад повернути. Але Крим – це Україна. Принаймні, я в 1966 році народився і знав, що це Україна. Туди постійно їздив", – сказав Вернидуб.

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      Теги: Спорт ФК Зоря УПЛ Футбол
      Джерело: 24 Канал
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