Тренер "Зорі" Вернидуб потрапив у ДТП в Запоріжжі: фото

Тренер футбольного клубу "Зоря" Юрій Вернидуб на автомобілі Volkswagen потрапив у ДТП у Запоріжжі, у нього забрали права.

У прес-службі Патрульної поліції Запорізької області підтвердили факт ДТП за участю Volkswagen, але прізвища водія не називають. Про це повідомляє "Українська правда".

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Як повідомила т. в. о. старшого інспектора прес-служби УПП в Запорізькій області Олена Литвинець, аварія відбулася о 10:39 3 вересня на вулиці Гребельній.

"Сталася ДТП без потерпілих між автомобілями Volkswagen та Renault. Водій Volkswagen не виконав вимоги п.п. 12.1; 13.1 ПДР в наслідок чого сталася ДТП. На водія Volkswagen складено протокол, вилучено водійське посвідчення, видано тимчасовий дозвіл", – сказала Литвинець.

Вона додала, що патрульні склали схему ДТП, відібрали пояснення в учасників, на водія Volkswagen склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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