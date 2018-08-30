Тренер "Зорі" Вернидуб вирішив подати у відставку після поразки в Лізі Європи

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб заявив, що планує подати у відставку після поразки команди у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

"Я вдячний всій команді, вдячний «Зорі», за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли в груповий етап. Плюс не дуже гарний виступ у внутрішньому чемпіонаті. Після повернення до Києва завтра постараюся зустрітися з президентом. Думаю, ми поговоримо, і я обґрунтую своє рішення", – заявив Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.

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На уточнююче питання, чи це означає, що він йде у відставку, Вернидуб дав ствердну відповідь.

"Думаю що так. Я, як головний тренер відповідаю за результат. Потрібно приймати це рішення. Для себе я прийняв таке рішення. Сподіваюся, що президент клубу Євген Геллер мене теж зрозуміє. Потрібен новий чоловік, який стане головним тренером, який зможе влити нову кров в клуб, в команду і вони почнуть показувати ще кращі результати, ніж ті, які добували ми", – підсумував Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, "Зоря" на виїзді поступилася "РБ Лейпциг" та не зуміла пройти в груповий етап Ліги Європи.