Тренера "Карпат" Олега Бойчишина звільнили
Львівські "Карпати" залишилися без головного тренера. У клубі вирішили звільнити із займаної посади Олега Бойчишина.
"Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера "Карпат" – відповідне рішення ухвалив віце-президент "левів" Олег Смалійчук", – йдеться в повідомленні клубу.
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При цьому керівник клубу сподівається на те, що Олег Бойчишин прийме пропозицію продовжити співпрацю в "Карпатах" на іншій посаді.
Нового головного тренера буде представлено команді найближчим часом.
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Джерело: 24 Канал
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