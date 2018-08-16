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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Тренера "Карпат" Олега Бойчишина звільнили

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Олег Бойчишин
Олег Бойчишин

Львівські "Карпати" залишилися без головного тренера. У клубі вирішили звільнити із займаної посади Олега Бойчишина.

"Олег Бойчишин більше не виконує обов’язки головного тренера "Карпат" – відповідне рішення ухвалив віце-президент "левів" Олег Смалійчук", – йдеться в повідомленні клубу.

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При цьому керівник клубу сподівається на те, що Олег Бойчишин прийме пропозицію продовжити співпрацю в "Карпатах" на іншій посаді.

Нового головного тренера буде представлено команді найближчим часом.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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