Тренери-мільйонери: скільки заробляють наставники команд ЧС-2018

У Росії триває Чемпіонат світу з футболу, на якому зібралися 32 найсильніші збірні світу, 12 із яких виступають під керівництвом іноземних фахівців. Найбільше ж серед наставників – представників Аргентини, які, окрім своєї національної команди, тренують також команди Колумбії, Єгипту та Перу. Середня річна зарплата головних тренерів збірних на чемпіонаті, становить близько 1,3 мільйона євро.

Видання "Коммерсантъ" оприлюднило заробітні плати усіх наставників команд, що беруть участь у цьому форумі. Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця Йоахім Льов (58 років, Німеччина) Очолив збірну: серпень 2006 року; Річна зарплатня: 3,8 мільйона євро Тіте (57 років, Бразилія) Очолив збірну: червень 2016 року; Річна зарплатня: 3,4 мільйона євро Дідьє Дешам (49 років, Франція) Очолив збірну: липень 2012 року; Річна зарплатня: 3,4 мільйона євро Фернандо Єрро (50 років, Іспанія) Очолив збірну: червень 2018 року; Річна зарплатня: 3 мільйони євро Станіслав Черчесов (54 роки, Росія) Очолив збірну: серпень 2016 року; Річна зарплатня: 2,6 мільйона євро Фернанду Сантуш (63 роки, Португалія) Очолив збірну: вересень 2014 року; Річна зарплатня: 2,2 мільйона євро Гарет Саутгейт (47 років, Англія) Очолив збірну: вересень 2016 року; Річна зарплатня: 1,9 мільйона євро Карлуш Кейруш (65 років, народився у Португалії, очолює Іран) Очолив збірну: квітень 2011 року; Річна зарплатня: 1,9 мільйона євро Хорхе Сампаолі (58 років, Аргентина) Очолив збірну: травень 2017 року; Річна зарплатня: 1,75 мільйона євро Оскар Табарес (71 рік, Уругвай) Очолив збірну: березень 2006 року; Річна зарплатня: 1,7 мільйона євро Хосе Пекерман (68 років, народився в Аргентині, очолює Колумбію) Очолив збірну: січень 2012 року; Річна зарплатня: 1,5 мільйона євро Ектор Купер (62 роки, народився в Аргентині, очолює Єгипет) Очолив збірну: березень 2015 року; Річна зарплатня: 1,5 мільйона євро Хуан Антонио Піцці (50 років, народився в Іспанії, очолює Саудівську Аравію) Очолив збірну: листопад 2017 року; Річна зарплатня: 1,4 мільйона євро Берт Ван Марвейк (66 років, народився у Нідерландах, очолює Австралію) Очолив збірну: лютий 2018 року; Річна зарплатня: 1,2 мільйона євро Рікардо Гарека (60 років, народився в Аргентині, очолює Перу) Очолив збірну: лютий 2015 року; Річна зарплатня: 1,1 мільйона євро Хуан Карлос Осоріо (57 років, народився у Колумбії, очолює Мексику) Очолив збірну: жовтень 2015 року; Річна зарплатня: 1 мільйон євро Читайте також: Стали відомі всі учасники плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2018 Оге Харейде (64 роки, народився у Норвегії, очолює Данію) Очолив збірну: грудень 2015 року; Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро Акіра Нісіно (63 роки, Японія) Очолив збірну: квітень 2018 року; Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро Роберто Мартінес (44 роки, народився у Іспанії, очолює Бельгію) Очолив збірну: серпень 2016 року; Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро Владімір Петковіч (54 роки, народився у Боснії та Герцеговині, очолює Швейцарію) Очолив збірну: липень 2014 року; Річна зарплатня: 0,85 мільйона євро Ерве Ренар (49 років, народився у Франції, очолює Марокко) Очолив збірну: лютий 2014 року; Річна зарплатня: 0,78 мільйона євро Хеймір Хадльгрімссон (51 рік, Ісландія) Очолив збірну: листопад 2013 року; Річна зарплатня: 0,7 мільйона євро Златко Даліч (51 рік, Хорватія) Очолив збірну: жовтень 2017 року; Річна зарплатня: 0,55 мільйона євро Гернот Рор (65 років, народився у Німеччині, очолює Нігерію) Очолив збірну: серпень 2016 року; Річна зарплатня: 0,5 мільйона євро Янне Андерссон (55 років, Швеція) Очолив збірну: червень 2016 року; Річна зарплатня: 0,45 мільйона євро Син Тхе Йонг (49 років, Південна Корея) Очолив збірну: червень 2017 року; Річна зарплатня: 0,45 мільйона євро Ернан Даріо Гомес (62 роки, народився у Колумбії, очолює Панаму) Очолив збірну: лютий 2014 року; Річна зарплатня: 0,4 мільйона євро Набіль Маалул (55 років, Туніс) Очолив збірну: квітень 2017 року; Річна зарплатня: 0,35 мільйона євро Оскар Рамірес (53 роки, Коста-Ріка) Очолив збірну: серпень 2015 року; Річна зарплатня: 0,35 мільйона євро Младен Крстаїч (44 роки, Сербія) Очолив збірну: жовтень 2017 року; Річна зарплатня: 0,3 мільйона євро Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів Адам Навалка (60 років, Польща) Очолив збірну: листопад 2013 року; Річна зарплатня: 0,27 мільйона євро Аліу Сіссе (42 роки, Сенегал) Очолив збірну: березень 2015 року; Річна зарплатня: 0,2 мільйона євро