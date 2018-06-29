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Тренери-мільйонери: скільки заробляють наставники команд ЧС-2018

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Скільки заробляють тренери команд-учасниць ЧС-2018
Скільки заробляють тренери команд-учасниць ЧС-2018 / Колаж 24 канал

У Росії триває Чемпіонат світу з футболу, на якому зібралися 32 найсильніші збірні світу, 12 із яких виступають під керівництвом іноземних фахівців. Найбільше ж серед наставників – представників Аргентини, які, окрім своєї національної команди, тренують також команди Колумбії, Єгипту та Перу. Середня річна зарплата головних тренерів збірних на чемпіонаті, становить близько 1,3 мільйона євро.

Видання "Коммерсантъ" оприлюднило заробітні плати усіх наставників команд, що беруть участь у цьому форумі.

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Йоахім Льов (58 років, Німеччина)

Йоахім Льов, Німеччина, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: серпень 2006 року;

Річна зарплатня: 3,8 мільйона євро

Тіте (57 років, Бразилія) 

Тіте, Бразилія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: червень 2016 року;

Річна зарплатня: 3,4 мільйона євро 

Дідьє Дешам (49 років, Франція)

Дешам, Франція, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: липень 2012 року;

Річна зарплатня: 3,4 мільйона євро

Фернандо Єрро (50 років, Іспанія) 

Єрро, Іспанія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: червень 2018 року;

Річна зарплатня: 3 мільйони євро

Станіслав Черчесов (54 роки, Росія)

Черчесов, Росія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: серпень 2016 року;

Річна зарплатня: 2,6 мільйона євро

Фернанду Сантуш (63 роки, Португалія)

Сантуш, Португалія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: вересень 2014 року;

Річна зарплатня: 2,2 мільйона євро

Гарет Саутгейт (47 років, Англія)

Саутгейт, Анлія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: вересень 2016 року;

Річна зарплатня: 1,9 мільйона євро

Карлуш Кейруш (65 років, народився у Португалії, очолює Іран) 

Кейруш, Іран, Португалія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: квітень 2011 року;

Річна зарплатня: 1,9 мільйона євро

Хорхе Сампаолі (58 років, Аргентина)

Сампаолі, Аргентина, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: травень 2017 року;

Річна зарплатня: 1,75 мільйона євро

Оскар Табарес (71 рік, Уругвай)

Табарез, Уругвай, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: березень 2006 року;

Річна зарплатня: 1,7 мільйона євро

Хосе Пекерман (68 років, народився в Аргентині, очолює Колумбію)

Пекерман, Аргентина, Колумбія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: січень 2012 року;

Річна зарплатня: 1,5 мільйона євро

Ектор Купер (62 роки, народився в Аргентині, очолює Єгипет)

Купер, Аргентина, Єгипет, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: березень 2015 року;

Річна зарплатня: 1,5 мільйона євро

Хуан Антонио Піцці (50 років, народився в Іспанії, очолює Саудівську Аравію)

Піцці, Іспанія, Саудівська Аравія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: листопад 2017 року;

Річна зарплатня: 1,4 мільйона євро

Берт Ван Марвейк (66 років, народився у Нідерландах, очолює Австралію) 

Ван Марвейк, Нідерланди, Австралія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: лютий 2018 року;

Річна зарплатня: 1,2 мільйона євро

Рікардо Гарека (60 років, народився в Аргентині, очолює Перу)

Гарека, Аргентина, Перу, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: лютий 2015 року;

Річна зарплатня: 1,1 мільйона євро

Хуан Карлос Осоріо (57 років, народився у Колумбії, очолює Мексику)

Осоріо, Колумбія, Мексика, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: жовтень 2015 року;

Річна зарплатня: 1 мільйон євро

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Оге Харейде (64 роки, народився у Норвегії, очолює Данію)

Харейде, Норвегія, Данія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: грудень 2015 року;

Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро

Акіра Нісіно (63 роки, Японія) 

Нісіно, Японія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: квітень 2018 року;

Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро

Роберто Мартінес (44 роки, народився у Іспанії, очолює Бельгію)

Мартінес, Іспанія, Бельгія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: серпень 2016 року;

Річна зарплатня: 0,93 мільйона євро

Владімір Петковіч (54 роки, народився у Боснії та Герцеговині, очолює Швейцарію) 

Петковіч, Боснія, Швейцарія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: липень 2014 року;

Річна зарплатня: 0,85 мільйона євро

Ерве Ренар (49 років, народився у Франції, очолює Марокко) 

Ренар, Франція, Марокко, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: лютий 2014 року;

Річна зарплатня: 0,78 мільйона євро

Хеймір Хадльгрімссон (51 рік, Ісландія)

Хадльгрімссон , Ісландія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: листопад 2013 року;

Річна зарплатня: 0,7 мільйона євро

Златко Даліч (51 рік, Хорватія)

Даліч, Хорватія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: жовтень 2017 року;

Річна зарплатня: 0,55 мільйона євро

Гернот Рор (65 років, народився у Німеччині, очолює Нігерію) 

Рор, Німеччина, Нігерія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: серпень 2016 року;

Річна зарплатня: 0,5 мільйона євро

Янне Андерссон (55 років, Швеція)

Андерссон, Швеція, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: червень 2016 року;

Річна зарплатня: 0,45 мільйона євро

Син Тхе Йонг (49 років, Південна Корея) 

Син Тхе Йонг, Південна Корея, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: червень 2017 року;

Річна зарплатня: 0,45 мільйона євро

Ернан Даріо Гомес (62 роки, народився у Колумбії, очолює Панаму)

Гомес, Колумбія, Панама, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: лютий 2014 року;

Річна зарплатня: 0,4 мільйона євро

Набіль Маалул (55 років, Туніс) 

Маалул, Туніс, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: квітень 2017 року;

Річна зарплатня: 0,35 мільйона євро

Оскар Рамірес (53 роки, Коста-Ріка) 

Рамірес, Коста-Ріка, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: серпень 2015 року;

Річна зарплатня: 0,35 мільйона євро

Младен Крстаїч (44 роки, Сербія) 

Крстаїч, Сербія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: жовтень 2017 року;

Річна зарплатня: 0,3 мільйона євро

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Адам Навалка (60 років, Польща) 

Навалка, Польща, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: листопад 2013 року;

Річна зарплатня: 0,27 мільйона євро

Аліу Сіссе (42 роки, Сенегал) 

Сіссе, Сенегал, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Очолив збірну: березень 2015 року;

Річна зарплатня: 0,2 мільйона євро

Теги: Публікації Новини спорту Гроші Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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