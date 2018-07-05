Тренування за 10 хвилин: комплекс вправ для усього тіла

Цей комплекс вправ, який розрахований на м'язи усього тіла, можна виконати лише за 10 хвилин.

Щоб виконати тренування від експертів Women's Health, вам потрібна лава для виконання вправ.

Вправа #1

Ляжте спиною на підлогу, руки і ноги тримайте у повітрі, коліна зігнуті на 90 градусів. Не відриваючи спину від підлоги, повільно і одночасно опустіть праву ногу (п'ятка майже торкається підлоги) та ліву руку (рука майже торкається підлоги). Зробіть паузу і виконайте вправу, помінявши руку і ногу.

Виконайте якомога більше підходів за 30 секунд, а тоді відпочиньте 10 секунд.

Як виконати першу вправу

Як виконати першу вправу

Вправа #2

Зробіть крок перед лавою для тренування, поставите на неї ліву ногу, злегка згинаючи коліно. Тримайте спину прямою, трішки нахиліть тулуб вперед і згинайте коліна наскільки зможете.

Виконайте якомога більше підходів за 30 секунд, а потім відпочивайте 10 секунд. Тоді замініть ногу і повторіть вправу.

Як виконати другу вправу

Як виконати другу вправу

Вправа #3

Обіпріться руками у підлогу, випрямте їх і поставте на ширині плечей. Випряміть ноги, щоб тіло утворювало пряму лінію від голови до п’яток. Згинайте лікті, щоб опустити голову до підлоги. Тоді випрямите руки під час підняття стегон та натиску на п’яти. Знову зігніть лікті, щоб опустити голову майже до підлоги. Напружте руки, щоб випрямити їх. Потім поверніться до початкової позиції.

Виконайте якомога більше підходів за 30 секунд, а потім відпочивайте 10 секунд.

Як виконати третю вправу

Як виконати третю вправу

Як виконати третю вправу

Вправа #4

Сядьте на лаву, візьміться за неї обома руками та посуньтесь вперед, поки стегна та сідниці не стануть перед лавою. Тоді підніміть праву руку пере собою на рівені плечей і трохи підніміть ліву ногу з підлоги. Зробіть паузу і повільно поверніться назад. Повторіть вправу на протилежну сторону.

Виконайте якомога більше підходів за 30 секунд, а потім відпочивайте 10 секунд.

Як виконати четверту вправу