Третій енергоблок Рівненської АЕС ввели в експлуатацію після пожежі на станції

Енергоблок №3, який відключили через пошкодження внаслідок займання трансформатора на Рівненській АЕС підключили до мережі та повернули в роботу.

У прес-службі РАЕС зазначили, що зробили це 30 квітня попередньо з’ясувавши та усунувши причини його відключення.

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Зазначається, що станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу станції немає.

Також у прес-службі зауважили, що на енергоблоці №2 продовжується капітальний плановий ремонт та проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Увечері 29 квітня через пошкодження трансформатора на території Рівненської атомної електростанції спалахнула пожежа.

Трансформатор загорівся на відкритій території розподільчого пристрою близько 21:00. Вже о 22:00 пожежу було ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС.

Дивіться відео про пожежу на РАЕС:

Що відомо про Рівненську АЕС?Це одна з 5 атомних електростанцій, що є в Україні (інші чотири – це Південноукраїнська, Хмельницька, Чорнобильська, Запорізька). Станція розташовується поблизу міста Вараш (колишній Кузнецовськ) на західному Поліссі, також неподалік протікає річка Стир. Це перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). Її генерувальна потужність становить 2835 МВт. РАЕС є відокремленим підрозділом Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".



Будувати Рівненську електростанцію розпочали у 1973 році, а вперше ввели її в експлуатацію у 1980-81 роках (1-й і 2-й енергоблоки). У 1986-му розпочав роботу 3-й енергоблок, а у 2004-му – 4-й. 2 липня 2018 року було заявлено про підготовку до будівництва енергоблоку №5.



Рівненська АЕС