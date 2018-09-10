Третій тріумф Джоковіча на US Open і третє місце світового рейтингу

Новак Джоковіч стрімко повертається на вершину – ще у червні 2018 року серб перебував на 22 сходинці світового рейтингу. Сьогодні, не в останню чергу завдяки перемозі на US Open, Джоковіч уже третя ракетка світу.

Власне із третього щабля довелось посунути свого суперника по фіналу Хуана Мартіна дель Потро з рахунком 6:3, 7:6, 6:3. До слова, у інших матчах турніру дель Потро програв лише один сет.

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Достойно виглядав аргентинець і у фінальній дуелі, трисетовий матч тривав майже три з половиною години. Утім, аргументи Джоковіча були переконливішими – чотири реалізовані брейк-пойнти проти двох у суперника.



Новак Джоковіч отримує трофей US Open 2018

Новак відправив до своєї колекції уже чотирнадцятий кубок, здобутий на мейджорах, а на банківський рахунок – 3 мільйони 800 тисяч доларів.

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