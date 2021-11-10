Чоловік міг накласти на себе руки. Його знайшли повішеним у власній квартирі. Цю інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Кривого Рогу. Тіло направили на експертизу.

До теми Отруєння алкоголем: поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Це вже третя смерть у родині Павлових за останній час.



Борис Павлов / Фото з телеграм-каналу "Черти Кривого Рогу"

Що відомо про смерть братів Павлових

Костянтин Павлов

Спочатку раптово загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Його тіло 15 серпня 2021 року знайшли на порозі дому у селі Вільне на Дніпропетровщині. Біля політика лежала рушниця.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Однак згодом констатували, що основною версією трагедії є самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови. Хоча й припускають, що до самогубства Павлова могли довести.

Андрій Павлов

18 жовтня мертвим знайшли рідного брата покійного мера – Андрія Павлова. Тіло у квартирі виявив знайомий. Перед тим чоловік погано почувався. У мережі писали, нібито чоловік зловживав алкоголем, але його колеги це спростовували.

Щоправда, відповідно до офіційного висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер від отруєння алкоголем.