Третя втрата у сім'ї: знайшли мертвим ще одного родича ексмера Павлова
Джерело:24 канал
У мережі повідомляють, що знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він тривалий час хворів на туберкульоз.
Чоловік міг накласти на себе руки. Його знайшли повішеним у власній квартирі. Цю інформацію 24 каналу підтвердили у поліції Кривого Рогу. Тіло направили на експертизу.
До теми Отруєння алкоголем: поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу
Це вже третя смерть у родині Павлових за останній час.
Борис Павлов / Фото з телеграм-каналу "Черти Кривого Рогу"
Що відомо про смерть братів Павлових
Костянтин Павлов
Спочатку раптово загинув мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Його тіло 15 серпня 2021 року знайшли на порозі дому у селі Вільне на Дніпропетровщині. Біля політика лежала рушниця.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Однак згодом констатували, що основною версією трагедії є самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови. Хоча й припускають, що до самогубства Павлова могли довести.
Андрій Павлов
18 жовтня мертвим знайшли рідного брата покійного мера – Андрія Павлова. Тіло у квартирі виявив знайомий. Перед тим чоловік погано почувався. У мережі писали, нібито чоловік зловживав алкоголем, але його колеги це спростовували.
Щоправда, відповідно до офіційного висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер від отруєння алкоголем.