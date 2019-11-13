Інвестиційний консультант або трейдер – новий професійний тренд серед української молоді

Якщо ще кілька років тому більшість української молоді прагнула отримати юридичну освіту та стати адвокатом, то сьогодні все більшої популярності набувають такі професії як інвестиційний аналітик та трейдер.

Пожвавлення інтересу фахівці пов'язують зі збільшенням фінансової грамотності серед населення та зростанням індексу української біржі у світі.

Назва трейдер пішло від англійського слова "traid" – позиція, угода. Тобто, іншими словами трейдер – це торговець. На фондовому ринку його робота полягає в здійсненні торгових операцій, мета яких – отримання доходу. Він продає або купує цінні папери та активи на біржі. Трейдеру необхідно дуже уважно аналізувати інформацію, що надходить, а також вміти вчасно зреагувати на зміни.

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За словами Дениса Білого, інвестиційного аналітика компанії Фрідом Фінанс Україна, для того, аби почати працювати у цій сфері, не обов'язково мати профільний диплом, а от без фахових знань на цьому ринку ви довго не протримаєтесь.

Трейдер – це дуже важка і багатокомпонентна професія. Потрібно розуміти, що кожного дня трейдер стикається із купою різноманітних задач. Зокрема, аналіз активів. Ви маєте оцінювати їх на даний момент, робити прогнози на перспективу і давати рекомендації щодо них своїм клієнтам. Проте, для того, щоб стати трейдером потрібно не стільки отримати профільну освіту, скільки здобути саме відповідні знання. А яким чином ви це будете робити – у виші чи самостійно – це ваш вибір,

– стверджує Денис Білий.

Нині в Україні існує чимало лекцій та майстер-класів, які навчають нюансів роботи трейдера та допомагають покращити знання. Зокрема, компанія Фрідом Фінанс Україна пропонує своїм клієнтам пройти курс "Біржовий університет", – стверджує Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії:

Ця програма допомагає отримати поглиблені знання для трейдера. Для того, щоб у майбутньому він вмів правильно відбирати інвестиційні інструменти та на цьому заробляти чималі кошти,

– запевняє Тарас Гандзій.

Якщо ж ви прагнете просто навчитися грамотно управляти своїми фінансами, компанія Фрідом Фінанс Україна пропонує відвідати їхні безкоштовні майстер-класи "Мистецтво інвестицій", де кожен учасник зможе заглибитися до світу фінансів. Зокрема, фахівці більш детально ознайомлять із перспективами та можливостями інвестування у популярні нині державні облігації.

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Лише за останній рік попит на них зріс в кілька разів. Приваблює інвесторів висока дохідність, державна гарантія, а також відсутність податку на доходи фізичних осіб. Тобто, кожен вкладник зможе в будь-який момент забрати свої кошти, не втрачаючи вже накопичених заощаджень. Щоб не тільки заощадити, а й непогано заробити, фахівці радять ретельно вибирати інвестиційного брокера, який вам в цьому допоможе. Про надійність компанії свідчить її прозорість та відкритість для світових ринків. Зокрема, холдинг Freedom Finance нещодавно пройшов лістинг на одній з найбільших американських бірж Nasdaq.

Про такі та багато інших нюансів світу фондових ринків, а також про те, як саме на них заробляти, кожен охочий може дізнатися на майстер-класі "Мистецтво інвестицій". Для цього потрібно лише заповнити відповідну заявку на сайті компанії.