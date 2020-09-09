Голова парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, люди, які балотуються від "Слуги народу" на місцевих виборах бувають трьох видів.

Про це Корнієнко розповів у коментарі виданню Lb.ua. За його словами, мовиться не лише про Київ, а про будь-який інший регіон України.

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Про які три види кандидатів від "Слуги народу" каже Корнієнко

Перші – це ті, за ким у "Слузі народу" пильно слідкували. До таких людей приходять і кажуть: "Ми хочемо, що б ти від нас був депутатом". Мовиться, зокрема, про громадських активістів.

Другі – люди, пов'язані з пропрезидентською партією. Вони можуть бути з місцевого осередку з "Зе!Команди".

Третя категорія – чинні депутати та чиновники, які якось себе проявили. Їх – не багато.

Також Корнієнко зауважив, що "слуги народу" обережно ставляться до директорів комунальних підприємств. Намагаються, що б їх було якомога менша, адже відповідно виникне і менше конфліктів інтересів.

Зауважимо! 25 жовтня пройдуть перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Щоправда, голосування не відбудеться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.



Як змінити місце голосування / Інфографіка 24 каналу