Три безрамкових смартфони, які не вдарять по кишені

Безрамковий смартфон асоціюється з моделями преміум-класу. Однак, деякі моделі доступні і широкому колу споживачів. Журналісти підібрали 3 безрамнові смартфони, які можна придбати за бюджетну ціну.

Підбірку підготувало видання prostotech.com.

OPPO F5

Смартфон OPPO F5

Смартфон має 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, 1920 × 1080 пікселів. При цьому замість "моноброви", яка вже добряче надбирала всім, вверху розміщена тонка суцільна смужка.

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OPPO F5 працює на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 660 з тактовою частотою 2.2 ГГц на ядро. Смартфон має 6 Гб оперативної і 64 Гб вбудованої пам'яті. Також телефон оснащено 20-мегапіксельною основною камерою і 12 + 12-мегапіксельну фронтальною камерою.

Він має сканер розпізнавання особи, а також фірмові технології, що поліпшують якість знімків. Закордоном його можна придбати за 270 доларів (7000 гривень).

Huawei P20 Lite

Смартфон Huawei P20 Lite

Це молодша версія добре відомого Huawei P20. Смартфон працює на чіпсеті HiSilicon Kirin 659. Він має 4 ГБ оперативної та 64 ГБ додаткової пам’яті. Основна камера подвійна – 16 + 2 Мп. Фронтальна камера має модуль на 16 Мп і апертурою f/2.0. Камера також використовує особливу технологію роботи зі світлом, тож селфі виходять значно яскравіші. Попри відмінні функції, в Україні цей смартфон можна купити за 11 999 гривень.

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Vivo V7 +

Смартфон Vivo V7 +

Головна перевага цього смартфону – фронтальна камера. Вона має 24 мегапікселі, та дає змогу робити чіткі знімки навіть при поганому освітленні. Пристрій працює на процесорі Snapdragon 450 і оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ додаткової пам’яті.

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