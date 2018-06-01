Три факти, які повинна знати кожна жінка про рак молочної залози

Чимало жінок вже зіткнулись з раком молочної залози. На жаль, це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок в Україні.

Аби уникнути небезпечного захворювання, необхідно щороку відвідувати мамолога, який займається діагностикою та лікуванням захворювань, пов'язаних з молочними залозами, передає Еlle.

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В Інституті раку зазначають, що під час огляду приблизно у чверть жінок виявляються метастатичні стадії хвороби, лікувати які надзвичайно складно.

Та часто до лікарів звертаються надто пізно, адже більшість жінок бояться почути погані новини. Якщо онкозахворювання молочної залози виявлено на першій стадії – вдається вилікувати 95% жінок.

Набряк в лімфатичних вузлах шиї, пахвах і паху – перший "дзвіночок" не відкладати похід до лікаря.

Бережіть себе і не бійтесь піти до лікаря, адже від цього залежить ваше здоров'я!

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