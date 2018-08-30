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Три "гетьмани" за місяць: зміна влади у Київській консерваторії з поліцією та скандалом

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Три виконувачі обов'язків ректора за один місяць і гучний скандал навколо Київської консерваторії: без відома міністра культури та пояснень для попередника вирішили змінити керівництво. Хоча останній керівник, згідно з наказом, мав обіймати посаду до офіційних виборів ректора 20 вересня 2018 року. Таке рішення обурило і вже колишнього виконувача обов'язків, і студентів.

Керівника у Національній музичній академії змінювали з поліцією та скандалами. Виконувачем обов'язків ректора академії Максим Тимошенко був менше за два місяці.

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У червні 2018 він замінив скандального Володимира Рожка, який 14 років очолював консерваторію, свого часу балотувався у Верховну Раду від "Партії регіонів" і був фігурантом корупційних скандалів. Наприклад, у 2016 Держфінінспекція встановила, що його діяльність на посаді ректора завдала державі збитків на три з половиною мільйони гривень.

Консерваторія
Володимир Рожко

Звинувачували Рожка в маніпуляціях з контрактами – мовляв, намагався тиснути на викладачів, укладаючи з ними угоди на рік, замість трьох або п'яти. Максим Тимошенко запевняє: спробував змінити корупційні звичаї в академії, тому його швидко усунули.

По-перше, ми мали відкрити нову їдальню для студентів з найнижчими цінами у Києві. По друге, початок ремонту даху, де нічого не робилося з 1956 року,
– розповів колишній в.о. ректора Національної музичної академії України Максим Тимошенко.

У крісло виконувача обов'язків музичної академії сів Анатолій Бровій, за фахом, до речі, юрист. Він стверджує, що фактично одразу почались розмови, нібито посада була куплена чи отримана внаслідок змови. Бровій наголосив, що працює в академії вже 12 років. Дійсно, він працює там з 2006 року і був першим проректором при Володимирові Рожку – тож частина колективу йому не дуже довіряє.

Консерваторія
Максим Тимошенко

Студенти й викладачі академії підписали петицію з вимогою поновити Тимошенка на посаді. Проте Бровій запевняє: його призначили законно.

Я є першим проректором академії. Тому міністерство культури, фактично, виправило свою помилку, яку воно допустило, призначивши мого попередника Максима Тимошенко. Тому що коли є перший проректор – він повинен виконувати обов'язки ректора до виборів, і він повинен довести академію до виборів,
– підкреслив в.о. ректора Національної музичної академії Анатолій Бровій.

Тим часом Максим Тимошенко готує позов до суду.

Консерваторія
Анатолій Бровій

Цікаво, що керівників у Національній академії змінювали без відома міністерства культури. Доки Євген Нищук був у відпустці, кадри взявся тасувати державний секретар Ростислав Карандєєв. Міністру ж тепер доводиться залагоджувати конфлікти.

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Виконувачем обов'язків вирішили призначити проректора з навчальної роботи консерваторії Тетяну Гуменюк. А стосовно Карандєєва, який здійснив такі кадрові зміни, проведуть службове розслідування. Це, на думку Нищука, допоможе стабілізувати ситуацію в академії і у вересні провести прозорі вибори ректора.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Києва Корупція Освіта Міністерство культури України Євген Нищук
Джерело: 24 канал
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