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Три главных вывода из встречи Меркель с Порошенко

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Ангела Меркель и Петр Порошенко
Ангела Меркель и Петр Порошенко / Політека

Переговоры между Меркель и Порошенко обозначили несколько важных тенденций.

Во-первых, сам факт организации встречи сразу после формирования четвертого кабинета Меркель является важным сигналом приоритетности Украины во внешнеполитической повестке ФРГ.

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По дипломатическому протоколу первые недели работы нового правительства четко показывают, отношения с какими странами будут находиться в фокусе внешней политики. С этой точки зрения встреча с президентом Украины – это ясный сигнал того, что украинская повестка находится в топ-листе правительства Меркель.

Напомню, первые визиты после переизбрания Ангела Меркель нанесла Франции и Польше. Так что Украина в этом ряду выглядит более чем знаково.

Кстати, анонсированная встреча в немецком Аахене в мае пройдет с участием лидеров Франции и Украины, а вот Путина на нее немцы не позвали, что само по себе более чем симптоматично. И визит Меркель в Россию после инцидента в Солсбери вообще выглядит нереальным. На ближайший год во всяком случае.

Во-вторых, заявленные темы переговоров – миротворческая миссия на Донбассе, Северный поток-2, незаконные поставки Siemens в Крым – это по сути согласование технических моментов между странами союзниками. При этом ожидать от Меркель отказа от СП-2 с учетом участия в контракте трех немецких компаний, как минимум, наивно. Меркель в любом случае будет отстаивать интересы немецкого бизнеса. Потому нельзя доверять ее ритуальным словам о том, что она потребовала от Путина учесть интересы Украины при реализации СП-2. Никаких конкретных действий со стороны Германии за этими словами не последует.

И нужно понимать, что в случае реализации СП-2 Украина полностью потеряет транзит российского газа. Потому единственный, кто может поставить крест на амбициозном проекте, это Дональд Трамп. Пока что созданная коалиция против СП-2 в составе Украины, Польши, Молдовы и стран Балтии бьется об стену безрезультатно. Если Штаты решат сказать свое веское слово, проект СП-2 потерпит крах. Для этого Трамп нужно надавить на Данию и Еврокомиссию. Если этого не произойдет, все закончится достаточно плохо.

И наконец, многое на ближайшие годы будет зависеть от решительности Парижа. Макрон в прошлом году впервые вывел французскую экономику на второе место в ЕС после немецкой, опередив британцев. Геополитические амбиции Парижа продолжат расти, а неуступчивость Макрона в отношении Кремля будет укреплять Меркель.

Сейчас важно во всех вопросах исповедовать принцип дипломатической симметрии. То есть зеркалить все западные санкции. Первый блин с высылкой 13 российских дипломатов из Украины не вышел комом, потому второй порцией зайдут санкции против путинских олигархов. Ну а дальше нужно просто смотреть, что делает США и ЕС, и повторять за ними. Ведь повторение – мать учения.

Автор: Тарас Березовец

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Петро Порошенко Новини України Дональд Трамп Новини США Новини політики Ангела Меркель Публікації Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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