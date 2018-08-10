Три компанії з Південної Кореї звинувачують у порушенні режиму санкцій ООН проти КНДР

Південнокорейські компанії імпортували вугілля та чавун на майже 6 мільйонів доларів з Північної Кореї в обхід режиму санкцій ООН.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що митна служба Південної Кореї проводила розслідування протягом 10 років. В ході розслідування було виявлено факти підробок документів керівництвом трьох компаній. Все було організовано так, що за документами товар надходив із Росії.

14 кораблів з вугіллям та чавуном надходили у п'ять різних портів країни протягом періоду квітень – жовтень 2017 року. Митники підозрюють, що кораблі могли порушувати встановлений у серпні 2017 року режим санкцій ООН, що обмежує транспортування підсанкційних товарів.

Нагадаємо, що торік у Раді безпеки ООН одностайним рішенням ухвалили резолюцію, яка посилює санкційний режим проти Північної Кореї. Такий крок спричинено незаконним ядерним випробуванням проведеним Пхеньяном.