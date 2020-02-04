Три мільярди гривень у розвиток: Україна віддала порти іноземцям

Українські порти, які перемогли в концесійному конкурсі, віддали катарській і грузинсько-швейцарській компаніям на визначений термін. В уряді обіцяють нові робочі місця і додаткові десятки мільйонів гривень у бюджет. Що таке концесія і яка від неї користь – читайте у матеріалі 24 каналу.

Переможцем конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару. Впродовж п’яти років вони обіцяли інвестувати у розвиток понад три мільярди гривень. Також у 2019 році "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, у який інвестують близько 300 мільйонів гривень.

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Це перші об'єкти, які віддали в приватні руки за таким механізмом. Тобто, фактично, термінал належить Україні і його повернуть після закінчення угоди – відремонтованого й модернізованого.

Що таке концесія? Це форма державно-приватного партнерства, за умовами якого об'єкти державної власності (такі як дороги, аеропорти, підприємства тощо) передають в тимчасове користування у приватні руки за визначену плату.

В Україні впродовж декількох років готували законодавство і шукали бізнесменів, які могли б удосконалити наші порти. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запевнив, що працівники можуть не боятися змін – на п'ять років гарантовано працезабезпечення без права їх звільнити.

94 зі 100 портів є у концесії

Здача об'єктів за такою схемою – успішна практика. У концесії перебувають 94 порти зі 100 кращих. Проте на водних вантажних перевезеннях в уряді не планують зупинятися. В концесію хочуть передати й аеропорти.

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Зараз уряд шукає інвесторів для концесійних доріг. Вони мають бути платними та будуватимуться як альтернатива основним. У світі здають в приватні руки й системи переробки сміття і туристичні об'єкти. Наразі Україна випробовує "перших концесійних ластівок" і сподівається, що економіка невдовзі відчує на собі її переваги.