Три напої, які варто пити кожній жінці

Безумовно, найкорисніший напій –це звичайна чиста вода. Але є й інші напої, які здатні принести користь для жіночого здоров'я та краси.

Зелений чай з м'ятою

Зелений чай багатий антиоксидантами, а ще він містить в своєму складі фітоестрогени – рослинні гормони, які позитивно впливають на жіночий організм та знижують ризик виникнення пухлин.

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Завдяки м'яті напій заспокоює і допомагає боротися безсонням. Також м'ята покращує травлення і допоможе позбутися від дратівливості.

Какао

Какао піднімає гемоглобін, випереджаючи такі визнані продукти як яблуко, гранат і буряк. Плюс до всього какао має властивість підвищувати настрій і підбадьорювати. Але тим, у кого є захворювання підшлункової залози, печінки і нирок, вживання напою потрібно обмежити.

Апельсиновий і журавлинний соки

Для жіночого організму дуже потрібен вітамін С – він сприятливо впливає на шкіру, освіжаючи її і зберігаючи молодість, а також зміцнює імунітет. Тому бажано завжди мати в раціоні цитрусові, а також пити свіжовичавлені соки – зокрема, апельсиновий і журавлинний. А от від вживання пакетованих соків – варто відмовитись, адже вони містять в своєму складі більше цукру, аніж корисних речовин.