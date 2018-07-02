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Три офісні образи, які можна носити у спеку

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Три офісні образи
Три офісні образи / Who What Wear

Обрати одяг для роботи влітку – складна місія, особливо, якщо ваша компанія має дрес-код.

Не на усіх роботах дозволяють носити літні сукні та сандалі. А якщо дрес-код все-таки відсутній, то часто ми повинні виглядати досить офіційно для ділових зустрічей.

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Експерти видання Who What Wear обрали три образи, які комфортно носити влітку в офісі, а також у такому одязі можна сміло йти на побачення чи на зустріч з друзями після роботи.

Футболка + спідниця нижче коліна

Спідниці, які спадають трохи нижче коліна, не порушують дрес-код і дозволяють відчути літній настрій. Скомбінуйте таку спідниця з простою футболкою.

 

Допис, поширений Ellie (@slipintostyle)

Легкі котонові штани + сорочка

Легкі котонові штани доповніть з сорочкою або блузкою і ви отримаєте стильний літній образ для роботи.

Сукня + черевики

Проста однотонна сукня на запах – прекрасна альтернатива сукні максі у квітковий принт, яка може не підходити для офісу. Стильною комбінацією з сукнею стануть черевики, але кросівки або плоскі сандалі також чудово виглядатимуть.

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: 24 Канал
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