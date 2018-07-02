Три офісні образи, які можна носити у спеку
Обрати одяг для роботи влітку – складна місія, особливо, якщо ваша компанія має дрес-код.
Не на усіх роботах дозволяють носити літні сукні та сандалі. А якщо дрес-код все-таки відсутній, то часто ми повинні виглядати досить офіційно для ділових зустрічей.
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Експерти видання Who What Wear обрали три образи, які комфортно носити влітку в офісі, а також у такому одязі можна сміло йти на побачення чи на зустріч з друзями після роботи.
Футболка + спідниця нижче коліна
Спідниці, які спадають трохи нижче коліна, не порушують дрес-код і дозволяють відчути літній настрій. Скомбінуйте таку спідниця з простою футболкою.
Легкі котонові штани + сорочка
Легкі котонові штани доповніть з сорочкою або блузкою і ви отримаєте стильний літній образ для роботи.
Сукня + черевики
Проста однотонна сукня на запах – прекрасна альтернатива сукні максі у квітковий принт, яка може не підходити для офісу. Стильною комбінацією з сукнею стануть черевики, але кросівки або плоскі сандалі також чудово виглядатимуть.