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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Три рецепти напоїв, які збадьорять вранці

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Рецепт кави, цикорію і чаю
Рецепт кави, цикорію і чаю / tastehabit.com

Якщо звичайна ранкова кава вам набридла – пропонуємо кілька рецептів напоїв, які збадьорять і чудово смакують.

Рецепт кави з апельсиновим соком

Інгредієнти:

Чашка еспрессо або звичної кави

Апельсин (можна замінити на інший цитрусовий сік)

Цукор за бажанням

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Рецепт приготування кави апельсиновим соком

Перелити каву у велику чашку. Вичавити сік з апельсина, вилити його до кави і добре розмішати.

Цей напій можна зробити холодним, прокрутивши каву в блендері разом з льодом.

Цикорій з какао

Інгредієнти:

250 мл будь-якого молока

1 ст. л. ложка цикорію

1 ст. л. какао-порошку

1 ч. л. меду за бажанням

Рецепт приготування цикорію з какао

Нагріти молоко, але не доводити його до кипіння. Всипати спершу какао і ретельно розмішати. Потім додати цикорій і знову перемішати. Якщо вибрати цикорій в порошку, можна додати його в один захід з какао.

Чай з молоком і кардамоном

Інгредієнти:

500 мл молока

4-5 стручків кардамону

3 пакетики чорного чаю

Цукор за бажанням

Рецепт приготування чаю з молоком і кардамоном

Злегка пом'яти стручки кардамону руками. Вилити молоко в каструлю, додати кардамон і чай і кип'ятити на повільному вогні 5 хвилин. Зняти з вогню, розлити по чашках.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Wonderzine
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