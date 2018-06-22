Три рецепти напоїв, які збадьорять вранці
Якщо звичайна ранкова кава вам набридла – пропонуємо кілька рецептів напоїв, які збадьорять і чудово смакують.
Рецепт кави з апельсиновим соком
Інгредієнти:
Чашка еспрессо або звичної кави
Апельсин (можна замінити на інший цитрусовий сік)
Цукор за бажанням
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Рецепт приготування кави апельсиновим соком
Перелити каву у велику чашку. Вичавити сік з апельсина, вилити його до кави і добре розмішати.
Цей напій можна зробити холодним, прокрутивши каву в блендері разом з льодом.
Цикорій з какао
Інгредієнти:
250 мл будь-якого молока
1 ст. л. ложка цикорію
1 ст. л. какао-порошку
1 ч. л. меду за бажанням
Рецепт приготування цикорію з какао
Нагріти молоко, але не доводити його до кипіння. Всипати спершу какао і ретельно розмішати. Потім додати цикорій і знову перемішати. Якщо вибрати цикорій в порошку, можна додати його в один захід з какао.
Чай з молоком і кардамоном
Інгредієнти:
500 мл молока
4-5 стручків кардамону
3 пакетики чорного чаю
Цукор за бажанням
Рецепт приготування чаю з молоком і кардамоном
Злегка пом'яти стручки кардамону руками. Вилити молоко в каструлю, додати кардамон і чай і кип'ятити на повільному вогні 5 хвилин. Зняти з вогню, розлити по чашках.