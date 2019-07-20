Три роки без Павла Шеремета: що відомо про вбивство журналіста
Українці згадують журналіста Павла Шеремета, якого не стало 20 липня 2016 року. Він поспішав на роботу, проте не доїхав: його автомобіль підірвали в центрі столиці. Чому журналістика коштувала йому життя, а розслідування вбивства й досі не зрушило з місця, з'ясовували журналісти 24 каналу.
Що відомо про Шеремета
Білоруський журналіст Павло Шеремет завжди мав напоготові гострі запитання. Міг поставити на місце будь-кого, не зважаючи на посади.
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До речі, займатися журналістикою Павло ніколи не планував. Він закінчив факультет банківської справи у Мінському університеті. Та після випуску Шеремета одразу ж поглинула медіасфера.
Павло Шеремет в молодості (зліва)
Журналіст був жорстким противником режиму Лукашенка. У 1997 році під час однієї з зйомок чергового репортажу на литовському кордоні його заарештували і за надуманими звинуваченнями засудили на два роки.
На щастя, через три місяці Павло вийшов на волю. Його звільнили за клопотанням Єльцина. Шеремет був змушений залишити Батьківщину й виїхати до Росії. Проте довелося залишити й Білокам'яну. Тамтешнім редакторам не сподобалося, як він висвітлював Революції гідності.
Павло Шеремет в Україні
Авторське шоу на ТВІ, програма на "Радіо Вести" та кілька рубрик на "Українській правді" – в Києві для Павла Шеремета вистачало роботи.
Він ніколи не соромився називати речі своїми іменами. В падінні економіки в Україні Шеремет звинувачував олігархів й використовував будь-яку можливість, аби пояснити це українцям.
Павло Шеремет
Три роки тому приблизно о 8:00 автомобіль Павла Шеремета підірвався в середмісті Києва. Журналіст помер у швидкій, дорогою до лікарні.
За даними поліції, камери спостереження зафіксували жінку, котра закладала вибухівку та її спільника. Втім, затримати їх так і не змогли.
Фото з місця трагедії
На цьому розслідування справи зупинилося. Через рік журналісти оприлюднили власне розслідування. Знайшли свідків, ще одне відео з камер і нових фігурантів справи, яких проґавили слідчі. Зокрема екс-працівника СБУ, який був неподалік дому Шеремета в ніч перед загибеллю.
На всі наші прохання поділитись певною інформацією чи уточнити певну інформацію правоохоронці нам відповідали, що це – таємниця слідства,
– розповів Дмитро Гнап, журналіст-розслідувач "Слідство.інфо".
Відтоді, пройшло ще два роки. Замовників і виконавців вбивства так і не знайшли.