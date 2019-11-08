Три роки полону "українських диверсантів": хто вони й чому їхні колеги звернулися до Зеленського

9 листопада – три роки, відколи російські окупанти незаконно арештували в окупованому Криму севастопольців Олексія Бессарабова, Дмитра Штиблікова і Володимира Дудку.

На столичному брифінгу колеги заручників нагадали українській владі про бранців, а також звернулися з переліком вимог до Президента України Володимира Зеленського.

Тим часом The New York Times "виправило" карту України без Криму: фотопорівняння

Хто такі "українські диверсанти" та чому це важливо

Затриманих три роки тому кримців охрестили "українськими диверсантами", звинуватили у підготовці диверсій в тимчасово анексованому Криму та абсурдно сфальсифікували справу. Їх катували струмом та жорстоко били, аби отримати "зізнання".



Арештовані Штибліков та Бессарабов / Фото з соцмереж

На суді жоден з них вини не визнав. 4 квітня "Севастопольський міський суд" незаконно засудив фігурантів "справи кримських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в'язниці суворого режиму. 15 жовтня вирок залишили в апеляції, наразі їх етапують до тюрми для відбування покарання. Де вони зараз і в якому стані – невідомо. А Дмитра Штиблікова 16 листопада 2017 засудили до 5 років тюрми суворого режиму, покарання відбуває в Омську.

До полону офіцер Володимир Дудка керував кораблем "Сімферополь" ВМС України. Дмитро Штибліков працював в аналітичному журналі "Чорноморська безпека", а Олексій Бессарабов дописував для "Главреду" з Севастополя вже після анексії Криму.

Хлопці були гарними аналітиками і ще задовго до війни на Донбасі повідомляли про можливу агресію Росії проти України. Штибліков у 2008 році після агресії в Грузії передбачав, що наступною буде Україна, а "осетинський сценарій" може повторитись в Криму. Ці люди після анексії були "на олівці". Наразі вони вже три роки в застінках путінського режиму,

– розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.



Дмитро Штибліков / Фото з соцмереж

Він додав, що це третя хвиля так званих "українських диверсантів". Перша – у серпні 2016, коли захопили в заручники Євгена Панова і ще трьох кримчан, не знайомих між собою, і почали "ліпити" справу. На загал російська агресія в Україні виливається в такі категорії: справи терористів, екстремістів, шпигунів і диверсантів.

До категорії диверсантів входять не лише ветерани ВМС України, але й кримські татари, українські активісти, які не сприйняли окупацію Криму і були "взяті на приціл". З наших це 5 офіцерів – Штибліков, Дудка, Бессарабов, Шаблій і Стогній. Ми своїх не залишаємо. Поки ми не навчимося боротись за кожну людину, яка в російському полоні, поки ми не введемо це в ранг державної політики, волі їм не бачити,

– наголосив віцеадмірал, командувач ВМС України Сергій Гайдук.



Володимир Дудка до полону / Фото з соцмереж

"Сьогодні день народження Дмитра Штиблікова, який зараз перебуває в Омську, в камері, де холодно і страшно. Володимир Дудка – похилого віку, і коли його засудили до 14 років суворого режиму, це фактично засудження на смерть в "кутузці". Це цинічно і жорстоко. Маємо боротися за них. Одна держава – один екіпаж", – сказав очільник безпекових програм у Центрі глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Звернення до Зеленського та як наблизити звільнення

Віцеадмірал Гайдук разом з Центром глобалістики "Стратегія ХХІ" звернулися через ЗМІ персонально до Президента України з проханням вплинути на ситуацію і пришвидшити обмін заручників. А також вони підготували звернення до Кабміну, народних депутатів та уповноважених державних відомств. Гайдук наголосив: вимога – пришвидшити звільнення з полону всіх 113 заґратованих в РФ українців (за списком української омбудсменки Людмили Денісової).



Спікери брифінгу / Фото 24 канал, Катерина Петренко

Що ще пропонують? За словами Гончара, можливий варіант – відмовитись Україні від деяких претензій з боку Нафтогазу до Газпрому в Гаазькому арбітражі в обмін звільнення всіх 113 бранців і 229 військовополонених.

Журналістка та представник "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко, яка працювала разом з засудженим Штибліковим в одному виданні, наголосила: боротьба за всіх в'язнів точиться також у медійному полі.

"У вересні 2019 звільнили медійно відомих заручників, а тепер на території РФ і окупованого Криму інші бранці фактично втратили обличчя. Зараз суспільство дезорієнтоване і не знає, за кого ми боремося. Закликаю всіх колег висвітлювати цю тему і так створювати громадський та медійний тиск на владу, аби вона рухалась у напрямку звільнення людей. Ми маємо донести інформацію, що людей треба звільненні у найкоротші терміни", – сказала журналістка.

Як зменшити тиск російських тюремників?

Нещодавно звільнений бранець, ветеран війни на Донбасі, волонтер Євген Панов пояснив, що перебування бранців в медійному просторі зменшує тиск російських тюремників та перешкоджає протиправним діям.



Звільнений Панов у літаку під час обміну / Фото ОП

"Я познайомився з Михаличем (Володимиром Дудкою – 24 канал) та Льохою (Олексій Бессарабов – 24 канал) в кримському СІЗО. Хороші люди, сильні духом, проте у Михалича дуже здоров'я погіршилося. Я досі не знаю, де вони, їх етапують на табори. Мій етап тривав чотири місяці... А зі Штибліковим ми були в Омську в одному таборі, але в різних ізольованих загонах без можливості спілкування. Я за них особисто переживаю. Всім бранцям бажаю свободи", – емоційно розповів колишній бранець Панов.

Поки не бачу, що можна зробити, окрім того як нагадувати про них нашій владі. А коли їх завезуть в табори, важливо, аби консули та адвокати до них приїздили. Якщо їх не забудуть, це зменшить тиск російських тюремників. Там ставляться до наших, як до ворогів, з якими воюють. Михайлич казав: "Шашличок ще посмажимо". То хай швидше будуть вдома,

– сказав Панов.

Чи підтримує Україна фінансово родини політв'язнів

Соціальну допомогу родинам політв'язнів держава виплатила більшості родин тільки один раз – у минулому 2018 році. Це були 100 тисяч гривень від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив керівник ГО "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець.

"Проте у 2019 році реалізацію постанови заблокував міністр Міністерства тимчасово окупованих територій Черниш. Лише зараз, коли Міністерство ветеранів та Міністерство тимчасово окупованих територій почали об'єднувати, а міністром стала Оксана Коляда, можливість отримати допомогу для родин розморозили", – розповів активіст.

Коляда працює над тим, щоб всі сім'ї і політв'язнів та інших категорій заручників отримали допомогу до кінця року. Ця залежність у видачі допомоги від того, чи адекватна людина очолює міністерство, має нівелюватися, коли приймуть Закон "Про правовий і соціальний захист військовополонених, політв'язнів і цивільних заручників". Коляда зараз грає першу скрипку у тому, щоб цей закон ухвалили якомога скоріше. Нарешті є конструктивна та ефективна співпраця з міністерством,

– повідомив Котелянець.

Поки від влади очікують кроків, колишній заступник командира корабля "Сімферополь", ексофіцер ВМС України Сергій Шумський розповів, що може зробити кожен, аби підтримати полонених.



Ексофіцер ВМС України Сергій Шумський / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Колишні члени екіпажу нашого корабля розробили іменні кепки з написом "Одна країна – один екіпаж". Кожен небайдужий може долучитись і отримати кепку за персональним замовленням, 30% вартості переховуватимуться у справу боротьби за звільнення,

– сказав Шумський.



Володимир Дудка / Фото з соцмереж

А наразі іменна кепка для заручника, командира корабля "Сімферополь" Володимира Дудки чекає його повернення...