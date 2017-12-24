Три секрети краси Наталії Могилевської

Українська співачка та переможниця оновленого проекту "Танці з зірками 2017" в спецпроекті для видання Elle розповіла декілька секретів її ідеального вигляду.

Спільний спецпроект видання Elle.ua та бренду Givenchy відкрив шанувальникам секрети української виконавиці.

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Фізична підготовка

Наталія Могилевська поділилась, що після перемоги на проекті "Танці з зірками" вона досі продовжує займатись танцями. Крім того, вивчає інші напрями, в тому числі сучасну хореографію. Зірка також займається реабілітаційною клінікою Бубновського за системою кінезіології, – завдяки їй артистці вдалося уникнути двох операцій на розірваних зв'язках у плечах.

Здоровий спосіб життя – це ще одна тема, про яку мені б хотілося говорити з людьми. Хоча традиційна медицина часто необхідна, дуже багато процесів можна зупинити, не доводячи до важкої стадії, коли вже потрібно відрізати те, що врятувати неможливо. На допомогу – правильне харчування, правильне мислення, віра в себе. Я постійно підтримую на хорошому рівні своє здоров'я завдяки реабілітаційної кінезіології. Це щось на зразок "розумного" спортзалу,

– зазначила Наталія.

Харчування

На питання, як Могилевській вдалося швидко схуднути і прийти в відмінну форму, вона відповіла, що у її раціоні немає борошняних продуктів та солодкого. Якщо співачка і їсть шкідливу їжу, то дуже зрідка і лише до обіду.



Наталія Могилевська

Вуглеводи, фрукти теж краще їсти в першій половині дня. Білки з овочами – в другій. Вранці віддаю перевагу кіноа з фруктами, ягодами, йогуртом і медом. Можна навіть локшину з овочами. На другий сніданок – фрукти, ягоди або знову крупи, якщо потрібні сили. Увечері – риба або сир з теплими овочами типу рагу або приготованими на пару,

– поділилася зірка.

Вона додає, що головне не мучити себе дієтами. На її думку, неможливо схуднути, постійно недоїдаючи: "Секрет полягає в елементарній схемі живлення і легких фізичних навантаженнях. Потрібно обов'язково що-небудь з'їсти 4-5 разів на день".

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Б'юті-догляд

Наталія Могилевська зізналась, що у неї немає часу на домашній догляд, тому доводиться раз в тиждень ходити до косметолога. Але найкращий б'юті секрет, який вона рекомендує всім жінкам – це медитація.

Я впевнена, що кращий догляд для обличчя – це медитація, під час якої всі лінії розслабляються, щічки піднімаються, погляд ясний, лоб розгладжується, – реальний ліфтинг-ефект! Взагалі жінка стає красивою, коли вона щаслива. Я зрозуміла це, коли ще важила на 25 кг більше, але вже почала медитувати,

– підсумувала співачка.