09:07
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Три слова, які урізноманітнять сексуальне життя

23:37, 2 січня 4515 Читать новость на русском
Три слова, які урізноманітнять сексуальне життя
Три слова, які урізноманітнять сексуальне життя / Фото з відкритих джерел

З роками у стосунках пристрасть згасає, а сексуальне життя стає одноманітним. Однак, покращити сексуальне життя можна за допомогою правильної комунікації з партнером.

Про це пише Women's Health.

Психологи і секс-терапевти переконують, за допомогою правильно підібраних слів і ніжності дійсно можна покращити сексуальне життя з коханою людиною, а також - зміцнити енергетичний зв'язок.

Читайте також: Дієтолог назвала продукти для кращого сексуального життя

"Сьогодні вночі мені приснився дуже сексуальний сон, і в ньому був (була) ти"

Важливо розповідати партнерові про свої сексуальні бажання та фантазії. Людям подобається, коли їхній партнер думає про секс з ними не лише під час цього самого сексу, але й уві сні, на роботі або за інших обставин. Якщо ви розповісте про свої еротичні мрії, це підігріє ваші стосунки і допоможе втілити ці мрії в реальність.

"О мені так подобається, коли ти робиш це"

Розмови під час сексу не завжди доречні, інколи можуть відволікати. Однак, деякі фрази лише розігріють процес. Висловіть свою насолоду стогоном чи словами і партнер буде у захваті.

"На мені зовсім немає нижньої білизни. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі!"

Коли ваш чоловік ще на роботі чи по дорозі додому або в дорозі, надішліть йому пікантне повідомлення про те, що ви його хочете. Можете додати, що ви зараз без білизни або написати про якусь іншу збудливу деталь. Чоловіки люблять, коли дружина бере не себе ініціативу.

Теги: LifeStyle Секс Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
сьогодні, 09:05 Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
1705
Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
сьогодні, 08:41 Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
Блог Медіа 211
Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса
2 січня, 22:02 Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса "по-армянски"
Андрій Воропаєв 3621
Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
2 січня, 21:01 Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
Наталія Лебідь 1209
Навчання за кордоном: українці назвали
2 січня, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
1365
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук