Три слова, які урізноманітнять сексуальне життя

З роками у стосунках пристрасть згасає, а сексуальне життя стає одноманітним. Однак, покращити сексуальне життя можна за допомогою правильної комунікації з партнером.

Про це пише Women's Health.

Психологи і секс-терапевти переконують, за допомогою правильно підібраних слів і ніжності дійсно можна покращити сексуальне життя з коханою людиною, а також - зміцнити енергетичний зв'язок.

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"Сьогодні вночі мені приснився дуже сексуальний сон, і в ньому був (була) ти"

Важливо розповідати партнерові про свої сексуальні бажання та фантазії. Людям подобається, коли їхній партнер думає про секс з ними не лише під час цього самого сексу, але й уві сні, на роботі або за інших обставин. Якщо ви розповісте про свої еротичні мрії, це підігріє ваші стосунки і допоможе втілити ці мрії в реальність.

"О мені так подобається, коли ти робиш це"

Розмови під час сексу не завжди доречні, інколи можуть відволікати. Однак, деякі фрази лише розігріють процес. Висловіть свою насолоду стогоном чи словами і партнер буде у захваті.

"На мені зовсім немає нижньої білизни. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі!"

Коли ваш чоловік ще на роботі чи по дорозі додому або в дорозі, надішліть йому пікантне повідомлення про те, що ви його хочете. Можете додати, що ви зараз без білизни або написати про якусь іншу збудливу деталь. Чоловіки люблять, коли дружина бере не себе ініціативу.