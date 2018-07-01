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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Три смартфони, які нині вигідно купувати

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Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5 / Фото з відкритих джерел

Провідні виробники смартфонів тішать нас новими моделями по кілька разів на рік. І вибрати серед такої кількості пропозицію бюджетний пристрій,я кий мав би непогані характеристики не так і просто.

Видання Prostotech.com зробило підбірку із трьох моделей смартфонів, які вигідно придбати вже сьогодні.

Meizu M6 Note

Meizu M6 Note

Смартфон Meizu M6 Note

Смартфон від компанії Meizu з пам'яттю 3 ГБ внутрішньої та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій отримав великий дисплей з діагоналлю 5,5 дюймів. На задній панелі розміщена подвійна камера на 12 і 5 МП. Смартфон оснащений 8-ядерним процесором Snapdragon 625. Варто зауважити, що це один з небагатьох смартфонів Meizu з процесором від Qualcomm.

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Нині пристрій можна купити за 4 тисячі гривень.

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1

Смартфон Xiaomi Mi A1

Одна із найпопулярніших моделей пристроїв від Xiaomi. Пристрій працює на чистому Android .Варто звернути увагу на модель з 4 ГБ внутрішньої та 32 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 625. Модель має подвійну основну камеру по 12 МП кожен.

Xiaomi Mi A1 можна придбати за 5 тисяч гривень.

Xiaomi Redmi Note 5

Цей смартфон оснащений 6-дюймовим дисплеєм зі здатністю 2160 на 1080. Модель працює на процесорі Snapdragon 636. Основна камера має подвійний модуль на 12 і 5 МП. Також смартфон має потужну батарею ємністю 4000 мАп.

В Україні смартфон коштує від 6 тисяч гривень.

Теги: Техно Meizu Xiaomi Смартфони
Джерело: 24 Канал
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