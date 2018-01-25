Три способи, які допоможуть схуднути під час сну

Для того, щоб схуднути потрібно правильно харчуватись та не забувати про регулярні тренування. Проте є кілька простих спосіб, які допоможуть позбавитися від зайвої ваги майже без вашої участі і під час сну.

Пийте протеїновий коктейль

Всім відомо, що якщо ви хочете схуднути, то варто відмовитися від їжі за 2-3 години до сну. Проте вчені Університету Флориди в ході дослідження з'ясували, що учасники експерименту, які споживали за 30-60 хвилин до сну 150 мл протеїнового коктейлю, худнули швидше, ніж ті, хто лягав спати голодним. Крім того, у любителів випити (білковий коктейль) з часом прискорився метаболізм.

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Вимикайте світло

Вчені стверджують, що світло напряму впливає на якість сну. Навіть тьмяне світло може перешкодити відновленню організму, тому засинати під працюючий телевізор – погана ідея. Низька якість сну з часом обов'язково позначиться на вазі і стан шкіри. Тож вимикайте усі ґаджети, які можуть випромінювати світло та купіть собі щільні штори.

Плануйте наступний день

З ранку мотивація найчастіше на нулі, тому планувати день краще напередодні. Приготуйте корисний обід, покладіть форму для спортзалу в сумку, зробіть заготовку для корисного сніданку. Тоді ви спокійно заснете, знаючи, що підготувалися до наступного дня. А після пробудження буде простіше дотримуватися наміченого плану. Тож вірогідність, що ви з'їсте щось шкідливе чи проспите заняття в залі – значно зменшиться.

Регулюйте опалення

Якщо ви спите про температурі повітря 19°C, то організм збільшує запаси бурого жиру (корисний тип жиру в організмі, який сприяє спалюванню калорій). Ті, хто спить у комфортній температурі 23°C, таким результатом похизуватись не може.

Прокидайтесь в один і той же час

Велику роль в питаннях схуднення грає кількість і якість сну: організму на відновлення потрібно близько 8 годин. Навіть незначний дефіцит сну підвищує апетит і сприяє набору ваги. Найкращий спосіб налагодити свій режим сну – засинати та прокидатись в один і той же час. Тому на вихідних не дозволяйте собі спати зайвих годин.